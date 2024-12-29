Зумеры назвали Михаила Боярского самым привлекательным советским актёром

Михаил Боярский возглавил рейтинг самых привлекательных советских актёров у россиянок в возрасте 18-25 лет — за него проголосовали 23% девушек. Об этом пишет «Афиша Daily», ссылаясь на опрос «Дзена», результаты которого у издания есть в распоряжении.
При этом большая часть россиян в возрасте 18–25 лет не имеет безусловных фаворитов среди советских звёзд. Такой вариант ответа выбрала почти половина опрошенных юношей (42%) и около трети (27%) девушек. Аналитики также выяснили, какие атрибуты или роли Михаила Боярского запомнились зумерам больше всего: это шляпа, за которую проголосовали 30,6% опрошенных, роль д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (18% респондентов), усы (16,5%) и песня «Зеленоглазое такси» (16%). Исследование проводилось в середине декабря в формате онлайн-опроса. В нём поучаствовали 1253 респондента в возрасте 18–25 лет из всех регионов России.
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