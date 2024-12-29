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Зумеры назвали Михаила Боярского самым привлекательным советским актёром

29 декабря
2024 год

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29 декабря 2024
Михаил Боярский возглавил рейтинг самых привлекательных советских актёров у россиянок в возрасте 18-25 лет — за него проголосовали 23% девушек. Об этом пишет «Афиша Daily», ссылаясь на опрос «Дзена», результаты которого у издания есть в распоряжении.

Зумеры назвали Михаила Боярского самым привлекательным советским актёром
фото: Михаил Боярский

В рейтинг также вошли Владимир Высоцкий (11%), Олег Янковский (8%), Вячеслав Тихонов (7,9%), Василий Лановой и космонавт Юрий Гагарин (по 4%), Эдуард Хиль (3,5%) и Андрей Миронов (3%). В исследовании участвовали и юноши, которые в качестве любимых советских звёзд назвали Ларису Гузееву (9,8%), Светлану Светличную (8,7%) и Алису Фрейндлих (6,3%). Кроме того, в рейтинг вошли певица Людмила Гурченко (4%), актрисы Анастасия Вертинская (4%), Наталья Селезнёва (4%) и Ирина Алфёрова (3%).

Зумеры назвали Михаила Боярского самым привлекательным советским актёром

При этом большая часть россиян в возрасте 18–25 лет не имеет безусловных фаворитов среди советских звёзд. Такой вариант ответа выбрала почти половина опрошенных юношей (42%) и около трети (27%) девушек. Аналитики также выяснили, какие атрибуты или роли Михаила Боярского запомнились зумерам больше всего: это шляпа, за которую проголосовали 30,6% опрошенных, роль д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (18% респондентов), усы (16,5%) и песня «Зеленоглазое такси» (16%). Исследование проводилось в середине декабря в формате онлайн-опроса. В нём поучаствовали 1253 респондента в возрасте 18–25 лет из всех регионов России.
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персоны
Ирина АлфёроваМихаил БоярскийАнастасия ВертинскаяВладимир ВысоцкийЮрий ГагаринЛариса ГузееваЛюдмила ГурченкоВасилий ЛановойАндрей МироновСветлана СветличнаяНаталья СелезнёваВячеслав ТихоновАлиса ФрейндлихЭдуард ХильОлег Янковский
фильмы
Д'Артаньян и три мушкетёра

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Зумеры назвали Михаила Боярского самым привлекательным советским актёром фотографии
Зумеры назвали Михаила Боярского самым привлекательным советским актёром фотографии
Зумеры назвали Михаила Боярского самым привлекательным советским актёром фотографии
Зумеры назвали Михаила Боярского самым привлекательным советским актёром фотографии
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