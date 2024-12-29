Сергей Жуков через суд добился снятия блокировки с фильма «Руки Вверх!»

История возвращения фильма «Руки вверх!»
обратно на стриминги увенчалась успехом. Московский апелляционный суд принял решение о снятии запрета на показ картины в интернете и его полной разблокировке. А это означает, что обращение в Следственный комитет и Верховный суд РФ, которое в начале декабря отправляли
лидер группы Сергей Жуков
и лейбл «Первое музыкальное издательство», не осталось без внимания.
Фильм заблокировали в начале декабря по инициативе известного своей склонностью к необоснованным тяжбам владельца компании «Джем» Андрея Черкасова
, а также группы аффилированных с его бизнесом лиц. При этом «правообладатель» не предъявил ни одного документа, указывающего на то, что ему принадлежат хоть какие-то права.
«Я рад, что апелляционный суд наконец-то усомнился в том, что у издательства «Джем» есть права на те фонограммы моих песен, которые они объявляют своими, и потребовал доказательств, которых у них нет и быть не может. Но больше всего я рад за зрителей фильма «Руки Вверх!». Спустя буквально несколько дней, несправедливость была исправлена и фильм восстановлен. Так что всех, кто еще не успел посмотреть наше кино, приглашаю к просмотру. Он снова доступен на всех площадках»
, — отметил Сергей Жуков.
Решение вернуть фильм в ротацию было принято в полном соответствии с буквой и духом закона: «До сих пор единственным и, к сожалению, результативным инструментом, который оставался у Черкасова, чтобы обирать музыкальные коллективы, была угроза блокировкой контента в интернете. Нынешним решением суд признал, что права на фонограммы, включенные в байопик, не принадлежат ООО “Издательство Джем”. Прецедент создан. И это позволяет надеяться, что подобный инструмент станет недоступен для махинаций в интересах музыкальных рейдеров»
, – заявила Официальный представитель ООО «Первое музыкальное Издательство», генеральный директор IPCodex Наталья Полианчик
.
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