Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошёл премьерный показ семейной предновогодней комедии «Папу маме заверни»
. По сюжету фильма у девочки Виты и лучшей подруги её мамы есть навязчивая идея — выдать маму замуж. Мама и не против, но всё как-то не складывается. Близится Новый год, и Вите приходит в голову необычная идея — подарить маме ужин с известным актёром: харизматичным и очень достойным мужчиной. Картину представили исполнители главных ролей Катерина Шпица
, Виталия Корниенко
, Роман Попов
, Амаду Мамадаков
, Михаил Богдасаров
, Стефан Татаринцев
, а среди гостей были Сергей Шакуров
, Анна Калашникова
и многие другие.
фото: Катерина Шпица
фото: Вита Корниенко
фото: Роман Попов с дочерью
фото: Иван Архипов и Михаил Богдасаров
фото: Амаду Мамадаков
фото: Стефан Татаринцев
Фильм «Папу маме заверни» в широком прокате с 5 декабря.
фото: Сергей Шакуров
«Папу маме заверни»
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