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Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров

3 декабря
2024 год

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3 декабря 2024
В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошёл премьерный показ семейной предновогодней комедии «Папу маме заверни». По сюжету фильма у девочки Виты и лучшей подруги её мамы есть навязчивая идея — выдать маму замуж. Мама и не против, но всё как-то не складывается. Близится Новый год, и Вите приходит в голову необычная идея — подарить маме ужин с известным актёром: харизматичным и очень достойным мужчиной. Картину представили исполнители главных ролей Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Роман Попов, Амаду Мамадаков, Михаил Богдасаров, Стефан Татаринцев, а среди гостей были Сергей Шакуров, Анна Калашникова и многие другие.

Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров
фото: Катерина Шпица

Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров
фото: Вита Корниенко

Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров
фото: Роман Попов с дочерью

Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров
фото: Иван Архипов и Михаил Богдасаров

Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров
фото: Амаду Мамадаков

Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров
фото: Стефан Татаринцев

Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров
фото: Сергей Шакуров

Фильм «Папу маме заверни» в широком прокате с 5 декабря.

«Папу маме заверни»
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Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров фотографии
Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров фотографии
Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров фотографии
Навязчивая идея: Катерина Шпица, Михаил Богдасаров и Сергей Шакуров фотографии
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