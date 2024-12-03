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Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч

3 декабря
2024 год

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3 декабря 2024
2 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера новогодней комедии «Совсем ошалели». По сюжету Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт, чтобы встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги — Фёдором, и его очаровательной подругой Мариночкой. Чтобы новогодняя ночь не обернулась сущим кошмаром, Ольга и Фёдор решают скрыть от своих новых пассий, что являются почти уже бывшими супругами.

Фильм пред­ста­вили исполнители главных ролей Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч, актёр Степан Девонин и автор саундтрека Леонид Агутин, а среди гостей были Дарья Мороз, Юлия Волкова, Александр Новиков и многие другие.

Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
фото: Анна Михалкова и Гоша Куценко

Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
фото: Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
фото: Наталья Мещанинова и Степан Девонин

Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
фото: Леонид Агутин

Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
фото: Дарья Мороз

Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
фото: Юлия Волкова

Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
фото: Александр Новиков

Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
фото: Макар Кожухов

Картина «Совсем ошалели» выйдет на российские экраны 12 декабря.

«Совсем оШАЛЕли!»
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Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч фотографии
Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч фотографии
Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч фотографии
Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч фотографии
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