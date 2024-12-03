Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч

2 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера новогодней комедии «Совсем ошалели». По сюжету Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт, чтобы встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги — Фёдором, и его очаровательной подругой Мариночкой. Чтобы новогодняя ночь не обернулась сущим кошмаром, Ольга и Фёдор решают скрыть от своих новых пассий, что являются почти уже бывшими супругами.
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