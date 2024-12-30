Джастин Бальдони подаст встречный иск на Блейк Лайвли после её обвинений в домогательствах

Бальдони готовится подать встречные иски 2 января, когда суды в США заработают после новогодних каникул. Актёр считает, что это пиар-команда Лайвли запустила кампанию против него, а не наоборот, как утверждает актриса. Так она якобы хочет обелить свою репутацию после негативных отзывов в СМИ, которые были опубликованы во время продвижения фильма: «Вы серьезно думаете, что Блейк Лайвли, которая замужем за таким влиятельным человеком, будет смиренно сидеть сложа руки, если её домогались на съёмках, а потом выждет ещё четыре месяца после выхода фильма, перед тем как подать жалобу? Это просто бессмысленно!» — цитирует Daily Mail слова инсайдера.
Адвокат Бальдони Брайан Фридман сказал Deadline, что встречный иск шокирует публику: «Я не буду говорить, когда или сколько исков мы подадим, но когда мы подадим первый иск, это шокирует всех, кого заставили поверить в явно ложную историю». По его словам, иски расскажут правду и будут подкреплены «реальными доказательствами»: «За более чем 30 лет практики я никогда не видел такого уровня неэтичного поведения, намеренно подогреваемого манипуляциями со стороны СМИ», ― прокомментировал юрист обвинения Лайвли.
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