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Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года

31 декабря
2024 год

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31 декабря 2024
Пока 2024 год стремительно близится к завершению, вся страна в праздничной суматохе и легком воодушевлении от прогнозов экспертов астрологов готовится встречать наступающий 2025-й. И хотя реальные предпосылки на восстановление мирового спокойствия не были топиками новостных лент уходящего года, всеобщая усталость всё же даёт надежду на то, что дальше так продолжаться не может грядущий год будет лучше, чем предыдущий. А чтобы оценить реалистичность своих надежд, рекомендуем обращать внимание не только на общественно-политические события, но и на культурные. Ведь именно здесь, как в зеркале, можно разглядеть реальный общественный интерес и запрос на изменения. Так что самое время вспомнить, какие тренды образовались в закадровой жизни уходящего года.

Русская культура повсюду

Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года
фото: Марк Эйдельштейн

Русская культура вновь стала объектом пристального внимания не только внутри страны, но и на мировой сцене, транслируя локальную самобытность на универсальном языке социальных сетей. Началось всё с бешеной популярности сериала про казанские группировки «Слово пацана», а продолжилось бесконечными тиктоками девушек в меховых шубах на Красной площади, рекордными продажами романа Достоевского «Белые ночи» среди зумеров и, конечно же, премьерой фильма «Анора» Шона Бейкера о сыне русского олигарха и его американских каникулах. Теперь Юре Борисову, сыгравшему в фильме, пророчат «Оскар», а Марк Эйдельштейн пополнил портфолио контрактом на роль в сериале «Мистер и миссис Смит».

Культура «отмены» — всё

Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года
фото: Арми Хаммер

После череды громких обвинений, начавшейся с #MeToo и охватившей почти весь Голливуд, тренд на «отмену» разворачивается на 180 градусов. Джонни Депп, Кевин Спейси, Арми Хаммер – все эти громкие дела начинались с шокирующих обвинений, а закончились, в большинстве своём, оправдательными вердиктами. Спейси еще в прошлом году был полностью оправдан британским судом по делу о сексуальных домогательствах. Джонни Депп, чьё дело против Эмбер Хёрд стало одним из самых обсуждаемых судебных разбирательств десятилетия, тоже вернулся в строй. Ещё один символ «отмены» — Арми Хаммер. После скандалов, связанных с обвинениями в абьюзе и каннибализме, он потерял роли и ушёл в тень, но теперь вынужден начать всё с чистого листа. Однако конец эпохи громких судебных разбирательств пока не настал: прямо сейчас в Голливуде разгорается новый скандал между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони: актриса обвинила своего партнера по фильму «Всё закончится на нас» в домогательствах, а он, в свою очередь, пообещал «шокировать» общественность разоблачающими актрису фактами. Встречные иски актёр готовится подать 2 января, когда суды США выйдут с рождественских каникул.

Зрелое материнство

Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года
фото: Марина Федункив

Еще недавно достижение сорокалетнего возраста было препятствием на пути к беременности и рождению ребенка. А в этом году матерями впервые стали Марина Федункив, Светлана Устинова, Сати Казанова и Настя Задорожная. 10-15 лет назад такие новости вызывали бы волну удивления и обсуждений. Но сегодня на позднее материнство смотрят иначе: и хотя выносить ребёнка после 40 сложнее, чем в 30, современная медицина позволяет рожать здоровых детей даже в таком возрасте. Карьера теперь не противопоставляются материнству, а воспринимается как естественный этап жизни. И, конечно, развитие репродуктивной медицины — от ЭКО до сохранения яйцеклеток — также сыграло ключевую роль, позволяя женщинам планировать своё будущее без давления времени.

Цензура

Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года
фото: Настя Ивлеева

В этом году «Кинопоиск» отметил премьеру одного из самых ожидаемых сериалов «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева и Андрея Цибульского. Буквально за несколько дней до релиза его перенесли сначала на август, а затем и вовсе на неопределённый срок. А всё дело в политической сюжетной канве, в которой, по сообщению инсайдеров, уделялось слишком много внимания оппозиционному движению. Но даже такой далекий от политики проект, как, например, спектакль «Эйнштейн и Маргарита», повествующий о любви гениального учёного Альберта Эйнштейна и жены русского эмигранта Сергея Коненкова Маргариты, был отменен по доносам местных активистов. И уже который год из-за своих высказываний в тени остаются некогда обожаемые «народные» артисты, проживающие в России: Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Иван Ургант, Настя Ивлеева (удивительно долго переживающая последствия «голой» вечеринки) и Александр Гудков.

Сказки, сказки, сказки

Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года
фото: Сергей Бурунов в фильме «Бременские музыканты»

Российская киноиндустрия переживает сказочный бум. Знакомые с детства сюжеты получают вторую жизнь на больших экранах и в сериалах: «Бременские музыканты», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль», «По щучьему веленью», «Домовенок Кузя»... Прямо сейчас идет работа над 70 проектами, так что список релизов будет только расширятся. Этот тренд — не просто ностальгия по советскому детству, но и попытка адаптировать сказочные архетипы под современных детей и подростков. К тому же экранизации сказок дают режиссёрам большую свободу для визуальных экспериментов: сложные декорации, масштабные баталии и образы, созданные при помощи CGI, превращают сказки в блокбастеры, которые интересно смотреть не только детям, но и взрослым.

P.S. Не тренд, но скандал: Никита Кологривый

Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года
фото: Никита Кологривый

Отдельного упоминания заслужил звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, который попал под пристальное внимание после того, как в состоянии алкогольного опьянения покусал официантку в одном из баров Новосибирска, а затем подрался с персоналом, который пытался его усмирить. Выходки Кологривого мало кого удивили — артист уже не раз появлялся в заголовках жёлтой прессы и даже устроил скандал на шоу «Закрытый показ», сцепившись с телеведущим Александром Гордоном.
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Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года фотографии
Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года фотографии
Русская культура и зрелое материнство: Главные тренды закадровой жизни 2024 года фотографии
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