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Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов

4 декабря
2024 год

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4 декабря 2024
3 декабря состоялась премьера новогодней комедии «Моё собачье дело» о захватывающем путешествии четвероногого героя, который отправляется навстречу приключениям, чтобы спасти жизнь своему хозяину. Среди гостей премьеры были Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко, Михаил Орлов, Андрей Андреев и многие другие.

Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов
фото: Алексей Гаврилов и Катерина Кейру

Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов
фото: Анна Калашникова

Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов
фото: Михаил Орлов

Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов
фото: Наталья Мильниченко

Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов
фото: Евгения Ахременко с сыном

Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов
фото: Андрей Андреев

Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов
фото: Режиссёр фильма Александр Бабаев

Фильм «Моё собачье дело» выходит в широкий прокат 5 декабря.

«Моё собачье дело». Тизер-трейлер
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фильмы
Моё собачье дело

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Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов фотографии
Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов фотографии
Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов фотографии
Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов фотографии
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