Спасатель: Алексей Гаврилов, Наталья Мильниченко и Михаил Орлов

3 декабря состоялась премьера новогодней комедии «Моё собачье дело»
о захватывающем путешествии четвероногого героя, который отправляется навстречу приключениям, чтобы спасти жизнь своему хозяину. Среди гостей премьеры были Алексей Гаврилов
, Наталья Мильниченко
, Михаил Орлов
, Андрей Андреев
и многие другие.
фото: Алексей Гаврилов и Катерина Кейру
фото: Анна Калашникова
фото: Михаил Орлов
фото: Наталья Мильниченко
фото: Евгения Ахременко с сыном
фото: Андрей Андреев
Фильм «Моё собачье дело» выходит в широкий прокат 5 декабря.
фото: Режиссёр фильма Александр Бабаев
«Моё собачье дело». Тизер-трейлер
обсуждение >>