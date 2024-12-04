Барри Кеоган и Сабрина Карпентер расстались

Барри Кеоган
и певица Сабрина Карпентер
расстались после года отношений. Об этом сообщает
издание People.
«Они оба молоды и сосредоточены на карьере, поэтому решили сделать перерыв»
, — говорит источник издания. Однако многие были уверены, что у Барри и Сабрины роман ради взаимного пиара: именно поэтому в пару для Сабрины, с которой работают те же продюсеры, что и с Тейлор Свифт
, выбрали Кеогана, оказавшегося в прошлом году на пике популярности после выхода фильма «Солтбёрн»
. Позже он снялся в одном из клипов Карпентер.
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