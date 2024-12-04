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Барри Кеоган и Сабрина Карпентер расстались

4 декабря
2024 год

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4 декабря 2024
Барри Кеоган и певица Сабрина Карпентер расстались после года отношений. Об этом сообщает издание People.

Барри Кеоган и Сабрина Карпентер расстались

«Они оба молоды и сосредоточены на карьере, поэтому решили сделать перерыв», — говорит источник издания. Однако многие были уверены, что у Барри и Сабрины роман ради взаимного пиара: именно поэтому в пару для Сабрины, с которой работают те же продюсеры, что и с Тейлор Свифт, выбрали Кеогана, оказавшегося в прошлом году на пике популярности после выхода фильма «Солтбёрн». Позже он снялся в одном из клипов Карпентер.

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№ 1
Матвей Брикун   4.12.2024 - 22:13
Классика. Как можно быть вместе, если все постоянно в разъездах, по телефону или видеосвязи. Туфта, а не отношения. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Барри Кеоган и Сабрина Карпентер расстались фотографии
Барри Кеоган и Сабрина Карпентер расстались фотографии
Барри Кеоган и Сабрина Карпентер расстались фотографии
Барри Кеоган и Сабрина Карпентер расстались фотографии
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