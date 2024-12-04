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Евгений Петросян подал в суд на дочь, которая живёт в США

4 декабря
2024 год

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4 декабря 2024
Евгений Петросян подал в суд на дочь от первого брака Викторину, которая уже много лет живёт в США и не общается с отцом. 79-летний юморист требует лишить 56-летнюю Викторину Петросянц права пользования московской квартирой на Ростовской набережной стоимостью около 20 млн рублей.

Евгений Петросян подал в суд на дочь, которая живёт в США
фото: Евгений Петросян и Викторина Петросянц

Заявление Евгения Вагановича было подано с ошибками, поэтому его не приняли. Теперь юристам придётся переделать документ. В 2018 году это жильё площадью 34 квадратных метра юморист делил со своей предыдущей женой Еленой Степаненко после развода. В сети считают, что на решение артиста могла повлиять его нынешняя жена, 35-летняя Татьяна Брухунова: «Вот что любовь делает с людьми. Окрутила, охмурила его новая пассия. Вот и чудит дедуля», «Молодая жена хорошо работает», — пишут комментаторы в телеграм-каналах.
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Евгений Петросян подал в суд на дочь, которая живёт в США фотографии
Евгений Петросян подал в суд на дочь, которая живёт в США фотографии
Евгений Петросян подал в суд на дочь, которая живёт в США фотографии
Евгений Петросян подал в суд на дочь, которая живёт в США фотографии
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