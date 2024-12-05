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СМИ: Эмбер Хёрд ждёт второго ребёнка

5 декабря
2024 год

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5 декабря 2024
38-летняя Эмбер Хёрд, известная в основном благодаря скандальному бракоразводному процессу с Джонни Деппом по ролям в фильмах «Ромовый дневник» и «Аквамен», станет мамой во второй раз.

СМИ: Эмбер Хёрд ждёт второго ребёнка

Согласно источникам журнала People, актриса находится на раннем сроке беременности: «Срок ещё маленький, поэтому вы поймёте наше нежелание вдаваться в детали на этом этапе. Достаточно сказать, что Эмбер рада за себя и за Уну Пэйдж», — сообщил представитель актрисы. Об отце ребёнка ничего не известно.

СМИ: Эмбер Хёрд ждёт второго ребёнка
фото: Эмбер и Уна Пэйдж

Эмбер уже воспитывает 3-летнюю дочь Уну Пэйдж, о появлении которой актриса рассказала лишь спустя три месяца после рождения. А поскольку никто не видел Эмбер беременной, резонно предположить, что Уна появилась на свет с помощью суррогатной матери. Хотя никаких официальных подтверждений этому нет. После грандиозного поражения в суде и травли Эмбер решила дистанцироваться от шумихи и переехала в Мадрид.
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СМИ: Эмбер Хёрд ждёт второго ребёнка фотографии
СМИ: Эмбер Хёрд ждёт второго ребёнка фотографии
СМИ: Эмбер Хёрд ждёт второго ребёнка фотографии
СМИ: Эмбер Хёрд ждёт второго ребёнка фотографии
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