Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст

Сезон корпоративов и новогодних вечеринок всё ближе, и совсем скоро перед нами замельтешат нарядные ёлочки, с которыми будут конкурировать не менее нарядные светские львицы. Впрочем, если судить по изобильной светской хронике, красные дорожки уже запорошило первым снегом мишуры и блёсток.
22 ноября в ТЦ "Павелецкая Плаза" на дне рождения бутика Eleganzza встретились
Глафира Тарханова
,
Лянка Грыу
,
Наталия Антонова
и
Анна Невская
.
фото: Глафира Тарханова
фото: Лянка Грыу
фото: Наталия Антонова
фото: Анна Невская
28 ноября компания restore: отмечала
3-летний разрыв с Apple
9-летие во флагманском бутике на Неглинной в компании
Агаты Муцениеце
,
Павла Табакова
и
Славы Копейкина
.
фото: Агата Муцениеце
фото: Слава Копейкин
фото: Павел Табаков
В этот же вечер в клубе Rodina проходил "Снежный коктейль" и презентация новой коллекции линеек дизайнера
Яны Расковаловой
. Среди гостей вечера были
Филипп Киркоров
,
Полина Гагарина
,
Ксения Собчак
,
Елизавета Базыкина
,
Ани Лорак
,
Ида Галич
и
Александра Ребенок
.
фото: Филипп Киркоров и Яна Расковалова
фото: Полина Гагарина
фото: Ксения Собчак
фото: Елизавета Базыкина
фото: Ида Галич
фото: Ани Лорак
фото: Александра Ребенок
30 ноября и 1 декабря в
МХТ им. Чехова
состоялись премьерные показы спектакля "Чайка", ставшего режиссёрским дебютом для художественного руководителя театра
Константина Хабенского
. Оценить постановку пришли
Константин
и
Софья Эрнст
,
Олег Меньшиков
,
Филипп Янковский
,
Марина Неёлова
,
Виктория Исакова
и другие.
фото: Марина Неёлова и Леонид Ярмольник
фото: Виктория Исакова
фото: Олег Меньшиков с женой
фото: Филипп Янковский
фото: Константин и Софья Эрнст
2 декабря в московском Доме музыки на вечеринке YAM Session сверкали серебром
Ирина Горбачёва
,
Виктория Дайнеко
,
Наталья Ионова
,
Николай Басков
,
Юлия Паршута
и многие другие.
фото: Анна Седокова
фото: Николай Басков
фото: Ольга Серябкина
фото: Наталья Ионова
фото: Ида Галич
фото: Ирина Горбачёва
фото: Юлия Паршута
В этот же день в Лондоне на раздаче премии Fashion Awards побывали
Мария Шапарова
,
Рита Ора
,
Джейми Дорнан
и
Сельма Блэр
.
фото: Мария Шарапова
фото: Рита Ора
фото: Джейми Дорнан
3 декабря в ресторане “Турандот” прошла Новогодняя елка Яндекс Афиши, на которой побывали
Яна Рудковская
,
Ксения Собчак
и
Маша Миногарова
.
фото: Ксения Собчак с сыном
фото: Маша Миногарова
фото: Яна Рудковская с сыном
фото: Сельма Блэр
4 декабря в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии журнала Hollywood Reporter "Women in Entertainment", на которой побывали
Селена Гомес
,
Дженнифер Лоуренс
и
Николь Кидман
.
фото: Селена Гомес
фото: Дженнифер Лоуренс
фото: Николь Кидман
А в Москве в этот день
Тина Канделаки
,
Лиза Арзамасова
и
Софья Эрнст
пришли поздравить дизайнера
Алёну Ахмадуллину
с открытием трёхэтажного бутика в ГУМе.
фото: Софья Эрнст
фото: Лиза Арзамасова и Илья Авербух фото: Тина Канделаки с мужем
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