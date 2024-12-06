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Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст

6 декабря
2024 год

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6 декабря 2024
Сезон корпоративов и новогодних вечеринок всё ближе, и совсем скоро перед нами замельтешат нарядные ёлочки, с которыми будут конкурировать не менее нарядные светские львицы. Впрочем, если судить по изобильной светской хронике, красные дорожки уже запорошило первым снегом мишуры и блёсток.

22 ноября в ТЦ "Павелецкая Плаза" на дне рождения бутика Eleganzza встретились Глафира Тарханова, Лянка Грыу, Наталия Антонова и Анна Невская.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Глафира Тарханова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Лянка Грыу

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Наталия Антонова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Анна Невская

28 ноября компания restore: отмечала 3-летний разрыв с Apple 9-летие во флагманском бутике на Неглинной в компании Агаты Муцениеце, Павла Табакова и Славы Копейкина.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Слава Копейкин

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Павел Табаков

В этот же вечер в клубе Rodina проходил "Снежный коктейль" и презентация новой коллекции линеек дизайнера Яны Расковаловой. Среди гостей вечера были Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ксения Собчак, Елизавета Базыкина, Ани Лорак, Ида Галич и Александра Ребенок.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Филипп Киркоров и Яна Расковалова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Полина Гагарина

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Елизавета Базыкина

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Ида Галич

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Ани Лорак

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Александра Ребенок

30 ноября и 1 декабря в МХТ им. Чехова состоялись премьерные показы спектакля "Чайка", ставшего режиссёрским дебютом для художественного руководителя театра Константина Хабенского. Оценить постановку пришли Константин и Софья Эрнст, Олег Меньшиков, Филипп Янковский, Марина Неёлова, Виктория Исакова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Марина Неёлова и Леонид Ярмольник

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Виктория Исакова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Олег Меньшиков с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Филипп Янковский

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Константин и Софья Эрнст

2 декабря в московском Доме музыки на вечеринке YAM Session сверкали серебром Ирина Горбачёва, Виктория Дайнеко, Наталья Ионова, Николай Басков, Юлия Паршута и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Анна Седокова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Николай Басков

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Ольга Серябкина

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Наталья Ионова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Ида Галич

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Ирина Горбачёва

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Юлия Паршута

В этот же день в Лондоне на раздаче премии Fashion Awards побывали Мария Шапарова, Рита Ора, Джейми Дорнан и Сельма Блэр.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Мария Шарапова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Рита Ора

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Джейми Дорнан

3 декабря в ресторане “Турандот” прошла Новогодняя елка Яндекс Афиши, на которой побывали Яна Рудковская, Ксения Собчак и Маша Миногарова.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Ксения Собчак с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Маша Миногарова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Яна Рудковская с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Сельма Блэр

4 декабря в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии журнала Hollywood Reporter "Women in Entertainment", на которой побывали Селена Гомес, Дженнифер Лоуренс и Николь Кидман.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Селена Гомес

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Дженнифер Лоуренс

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Николь Кидман

А в Москве в этот день Тина Канделаки, Лиза Арзамасова и Софья Эрнст пришли поздравить дизайнера Алёну Ахмадуллину с открытием трёхэтажного бутика в ГУМе.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Софья Эрнст

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст
фото: Тина Канделаки с мужем
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Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Неёлова, Глафира Тарханова и Софья Эрнст фотографии
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