Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров

1 декабря в ресторане «Подмоскоvные Veчера» прошёл 14-ый ежегодный Рождественский Благотворительный Вечер Светланы Бондарчук и Евгении Поповой ACTION!. Одно из самых оригинальных мероприятий, на котором сбор средств в пользу благотворительных организаций осуществляется с помощью аукциона короткометражных фильмов, снятых специально для этого вечера. Ведущей этой кино-распродажи традиционно выступила Ксения Собчак, а помог ей в этом году Александр Петров.
фото: Светлана Бондарчук, Ксения Собчак и Евгения Попова
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