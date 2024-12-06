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Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров

6 декабря
2024 год

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6 декабря 2024
1 декабря в ресторане «Подмоскоvные Veчера» прошёл 14-ый ежегодный Рождественский Благотворительный Вечер Светланы Бондарчук и Евгении Поповой ACTION!. Одно из самых оригинальных мероприятий, на котором сбор средств в пользу благотворительных организаций осуществляется с помощью аукциона короткометражных фильмов, снятых специально для этого вечера. Ведущей этой кино-распродажи традиционно выступила Ксения Собчак, а помог ей в этом году Александр Петров.

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Светлана Бондарчук, Ксения Собчак и Евгения Попова

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Александр Петров и Ксения Собчак

Среди гостей вечера были замечены Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Настасья Самбурская, Олег Меньшиков, Екатерина Климова, Сергей Бурунов, Ольга Сутулова, Светлана Степанковская, Константин Богомолов, Екатерина Вилкова, Анастасия Уколова и многие-многие другие.

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Анна Меликян

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Олег Меньшиков, Светлана Бондарчук и Александр Петров

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Настасья Самбурская

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Анастасия Уколова

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Мила Ершова

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Анна Александрова

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Светлана Степанковская

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Сергей Бурунов и Константин Богомолов

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Екатерина Вилкова

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Ольга Сутулова

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Екатерина Климова

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Юлия Снигирь

Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Агата Муцениеце
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Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров фотографии
Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров фотографии
Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров фотографии
Action!: Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Александр Петров фотографии
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