Дневник любви: Леон Кемстач выпустил дебютный альбом

16-летний Леон Кемстач
, заработавший огромную фанбазу на сериале «Слово пацана»
, порадовал поклонниц дебютным музыкальным альбомом "Дневник любви"
, презентация которого состоялась на днях в клубе Flava
. В альбом вошли 12 песен, при этом Леон, по слухам, обошёлся без помощи продюсеров и лейблов, а со сведением композиций "помог друг". Ну и немножко VK Музыка.
На обложке альбома рядом с Леоном стоит некая Дарья Воробьёва: «Это моя муза, которую мы нашли с помощью бота от VK Музыки! Дарья Воробьева, поздравляю с победой! Спасибо, что сделала эту работу прекраснее!»
, — пояснил артист.
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