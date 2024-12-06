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Дневник любви: Леон Кемстач выпустил дебютный альбом

6 декабря
2024 год

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6 декабря 2024
16-летний Леон Кемстач, заработавший огромную фанбазу на сериале «Слово пацана», порадовал поклонниц дебютным музыкальным альбомом "Дневник любви", презентация которого состоялась на днях в клубе Flava. В альбом вошли 12 песен, при этом Леон, по слухам, обошёлся без помощи продюсеров и лейблов, а со сведением композиций "помог друг". Ну и немножко VK Музыка.

Дневник любви: Леон Кемстач выпустил дебютный альбом

На обложке альбома рядом с Леоном стоит некая Дарья Воробьёва: «Это моя муза, которую мы нашли с помощью бота от VK Музыки! Дарья Воробьева, поздравляю с победой! Спасибо, что сделала эту работу прекраснее!», — пояснил артист.

Дневник любви: Леон Кемстач выпустил дебютный альбом
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Дневник любви: Леон Кемстач выпустил дебютный альбом фотографии
Дневник любви: Леон Кемстач выпустил дебютный альбом фотографии
Дневник любви: Леон Кемстач выпустил дебютный альбом фотографии
Дневник любви: Леон Кемстач выпустил дебютный альбом фотографии
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