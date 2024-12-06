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Принц Гарри опроверг слухи о разводе с Меган Маркл

6 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
6 декабря 2024
В последнее время западная жёлтая пресса активно распространяет слух о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам и пара вот-вот объявит о разводе. Причиной этих домыслов стали одиночные выходы супругов на разных публичных профессиональных мероприятиях.

Принц Гарри опроверг слухи о разводе с Меган Маркл

Выдержав некоторую паузу, Гарри всё же решил прокомментировать эти слухи на саммите DealBook 2024, организованном изданием The New York Times. «Похоже, мы уже купили или сменили дом раз 10 или 12. Разводились мы тоже раз 10, а то и все 12», — пошутил принц, намекая на благонадёжность прессы. «С этим сложно справиться, поэтому ты просто такие вещи игнорируешь. Больше всего мне жалко троллей: их надежды всё растут и растут, они всё предвкушают, а этого просто не случается. Так что мне их жаль. Искренне».

Принц Гарри опроверг слухи о разводе с Меган Маркл

Причиной того, что Гарри и Меган посещают по одиночке разные мероприятия, является банальное расхождение в профессиональных интересах, что более чем адекватно. Согласно источникам журнала People, Гарри больше интересует благотворительность, а Меган тяготеет к предпринимательству.
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Принц Гарри опроверг слухи о разводе с Меган Маркл фотографии
Принц Гарри опроверг слухи о разводе с Меган Маркл фотографии
Принц Гарри опроверг слухи о разводе с Меган Маркл фотографии
Принц Гарри опроверг слухи о разводе с Меган Маркл фотографии
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