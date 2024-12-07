«Я обожаю выступать с микрофоном»: Леон Кемстач о музыкальной карьере и мечте давать концерты

На днях состоялся релиз
дебютного музыкального альбома 16-летнего Леона Кемстача
«Дневник любви». В интервью Лауре Джугелии
Леон признался, что толчком к началу музыкальной карьеры послужило знакомство с Игорем Крутым
, который предложил Леону записать песню «Как быть»
. Эту песню герой Леона в сериале «Слово пацана»
поёт сотруднице милиции в надежде произвести впечатление. Однако для сериала песню исполнил не сам Леон, а выпускник шоу «Голос. Дети» Тимофей Завалинич
. На фоне бешеного успеха сериала Крутой решил закрепить успех и обратился к Кемстачу с предложением записать песню в его исполнении.
«Он мне лично написал сообщение: Давай вместе запишем этот трек. И там отказаться ну никак нельзя было. И это то, что сподвигло меня на написание моего альбома и продолжение карьеры музыканта»
.
Леон довольно быстро написал альбом из 8 песен, к которым позже дописал ещё 4 композиции: «Концепция там такая, что всё про любовь и прослеживается через все песни одна история, но в разных стилях. И изначально я хотел назвать «Язык любви». Нет какого-то отдельного человека или образа, которому это посвящено, это больше набор представлений о любви: как она начинается, как заканчивается и что происходит между».
Актёр признался, что у него нет никаких ожиданий от публики, просто ему очень хочется выступать с концертами. «Для меня главное доставлять эмоции людям, и неважно какие — радость, злость. Я не жду мирового признания, я просто делаю это в первую очередь для себя. Я очень хочу выступать. Это моя мечта, я прям визуализирую, как буду давать концерты. Я прям обожаю выступать с микрофоном, мне нравится взаимодействовать с людьми вот так — это очень классно».
При этом в приоритете у Леона остаётся актёрская карьера: «Там я чувствую себя прям на своём месте. Там я могу реализоваться как личность».
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