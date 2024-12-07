«Обязательно должна понравиться моей маме»: Леон Кемстач о девушке своей мечты

В интервью Лауре Джугелии
16-летний Леон Кемстач
, дебютировавший
с музыкальным альбомом, посвящённым любви
, признался, что его сердце свободно, несмотря на все слухи, циркулирующие в СМИ.
«Я очень неудобный для отношений человек, потому что я то в Дубае, то в Москве. Поэтому у меня долгое довольно время не было из-за этого отношений. Постоянно ко мне летать в Дубай, или мне летать в Москву… А если я туда прилетаю, то у меня работа, расписан график. А какое-то свободное время хочется посвятить друзьям, или поехать к бабушке, покататься на квадрике на даче. Если уж входить в отношения, то давать человеку лучшую версию себя»
.
Также, по просьбе Лауры, Леон перечислил базовые характеристики, которыми должна будет обладать соискательница на должность его возлюбленной. Возраст, по словам Леона, не имеет для него особенного значения: «Сейчас я уже понимаю, что дело больше в том, как воспитан человек. Раньше я судил по своему окружению, по одноклассницам. С которыми у меня было не такое большое количество общих тем. Поэтому хочется, чтобы обязательно девушка или жена была умной. Чтобы было о чём поговорить».
«Я хотел бы, чтобы она была искренна и честна. Хоть это и похожие слова, но они разные. Искренность заключается в поступках. Со мной всегда была искренна моя мама и всегда говорила мне правду. И это же я хотел бы видеть в своей девушке. Чтобы она говорила мне, если я делаю что-то, что ей не нравится. Чтобы у неё было своё чёткое мнение. Ещё для меня важно, чтобы она любила готовить. И была в очень хороших отношениях с моей мамой. Это очень важно для меня. Обязательно должна понравиться маме и быть в ладу с моей семьёй»
.
С мамой у Леона особенные отношения, и никакие демоны пубертата не смогли им навредить. «Чем старше я становлюсь, тем сильнее я начинаю ценить маму. Мне всё равно, когда меня называют маменькиным сыночком и стыдят за то, что я с мамой хожу на премьеры. Ну что таким людям отвечать? Я думаю, что каждой маме было бы безумно приятно, если бы вы сводили её куда-то. Или познакомили со своими друзьями. Да просто сводить маму в ресторан — это круто. Подарить маме лишний раз цветы. Это же так ценно и классно. И не сложно, главное. Это тот человек, который сделал меня таким, какой я сейчас.
Конечно, у меня тоже есть момент сепарации: «Мамуль, ну всё, ну я пойду». Но я делаю это мягко. Ещё у меня в голове есть чёткое понимание того, что я никак не могу оплошать. Потому что я хочу быть опорой для бабушки и мамы, для всей своей семьи, чтобы все могли на меня положиться».
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