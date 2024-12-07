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«Обязательно должна понравиться моей маме»: Леон Кемстач о девушке своей мечты

7 декабря
2024 год

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7 декабря 2024
В интервью Лауре Джугелии 16-летний Леон Кемстач, дебютировавший с музыкальным альбомом, посвящённым любви, признался, что его сердце свободно, несмотря на все слухи, циркулирующие в СМИ.

«Обязательно должна понравиться моей маме»: Леон Кемстач о девушке своей мечты

«Я очень неудобный для отношений человек, потому что я то в Дубае, то в Москве. Поэтому у меня долгое довольно время не было из-за этого отношений. Постоянно ко мне летать в Дубай, или мне летать в Москву… А если я туда прилетаю, то у меня работа, расписан график. А какое-то свободное время хочется посвятить друзьям, или поехать к бабушке, покататься на квадрике на даче. Если уж входить в отношения, то давать человеку лучшую версию себя».

Также, по просьбе Лауры, Леон перечислил базовые характеристики, которыми должна будет обладать соискательница на должность его возлюбленной. Возраст, по словам Леона, не имеет для него особенного значения: «Сейчас я уже понимаю, что дело больше в том, как воспитан человек. Раньше я судил по своему окружению, по одноклассницам. С которыми у меня было не такое большое количество общих тем. Поэтому хочется, чтобы обязательно девушка или жена была умной. Чтобы было о чём поговорить».

«Обязательно должна понравиться моей маме»: Леон Кемстач о девушке своей мечты

«Я хотел бы, чтобы она была искренна и честна. Хоть это и похожие слова, но они разные. Искренность заключается в поступках. Со мной всегда была искренна моя мама и всегда говорила мне правду. И это же я хотел бы видеть в своей девушке. Чтобы она говорила мне, если я делаю что-то, что ей не нравится. Чтобы у неё было своё чёткое мнение. Ещё для меня важно, чтобы она любила готовить. И была в очень хороших отношениях с моей мамой. Это очень важно для меня. Обязательно должна понравиться маме и быть в ладу с моей семьёй».

«Обязательно должна понравиться моей маме»: Леон Кемстач о девушке своей мечты

С мамой у Леона особенные отношения, и никакие демоны пубертата не смогли им навредить. «Чем старше я становлюсь, тем сильнее я начинаю ценить маму. Мне всё равно, когда меня называют маменькиным сыночком и стыдят за то, что я с мамой хожу на премьеры. Ну что таким людям отвечать? Я думаю, что каждой маме было бы безумно приятно, если бы вы сводили её куда-то. Или познакомили со своими друзьями. Да просто сводить маму в ресторан — это круто. Подарить маме лишний раз цветы. Это же так ценно и классно. И не сложно, главное. Это тот человек, который сделал меня таким, какой я сейчас.
Конечно, у меня тоже есть момент сепарации: «Мамуль, ну всё, ну я пойду». Но я делаю это мягко. Ещё у меня в голове есть чёткое понимание того, что я никак не могу оплошать. Потому что я хочу быть опорой для бабушки и мамы, для всей своей семьи, чтобы все могли на меня положиться».
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«Обязательно должна понравиться моей маме»: Леон Кемстач о девушке своей мечты фотографии
«Обязательно должна понравиться моей маме»: Леон Кемстач о девушке своей мечты фотографии
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