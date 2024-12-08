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Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование

8 декабря
2024 год

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8 декабря 2024
В преддверии выхода сериала «Мамонты» исполнители главных ролей Юрий Стоянов и Лиза Ищенко обменялись любезностями на страницах издания «Собака». Лиза призналась Стоянову в любви и восхищении и поблагодарила его за то, что убедил её получить актёрское образование. Юрий заверил свою юную коллегу в том, что она может и впредь рассчитывать на его поддержку. Лиза дебютировала в кино в 13 лет, а в 15 получила свою первую главную роль в сериале «Алиса не может ждать». Так что работа у неё появилась раньше, чем она могла получить профессиональное образование.

Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование
фото: Кадр из сериала "Мамонты"

«На самом деле, без шуток, спаси­бо огромное, что настояли на моём поступле­нии на актёрский. Я ведь устала от школы, съёмок на каникулах и между уроками. И даже хотела после выпуска годик просто спокойно поработать в кино без всех этих нервов с ЕГЭ. Но на съемках «Мамонтов» этой весной вы мне сказали: «Лииизааа! Если не поступишь сейчас, то забьёшь и не сделаешь уже никогда».
И я вас послуша­лась! В итоге занималась меж­ду дублями, а после смен по ночам — с репетитором по литера­туре. Даже на шапку (ве­черинка, приуроченная к завершению съёмок. — Прим. ред.) не пошла, пото­му что у меня был экзамен на следующий день! И вот во многом благодаря вам я сейчас на первом курсе в мастерской Светланы Еф­ремовой».

Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование

Стоянов, в свою очередь, ещё раз объяснил Лизе, для чего нужно образование актёрам: «В нашей профес­сии нельзя всё время работать неосознанно и интуитивно. Надо уметь управлять собой: своими эмоциями, памятью, воображением. Для этого и нужны педагоги».

Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование

И тут Лиза вспомнила, как от не умения управлять собственным эмоциями у неё начала «ехать крыша» после психологически сложной роли в сериале «Трасса». Тогда-то и пригодилась суета с поступлением, которая выдернула Лизу из мрачного состояния. «Я чувствовала, как крыша начи­нает понемногу съезжать. Если бы не посту­пила на актерский, то, наверное, оказалась бы в неврологическом диспансере, так сложно давалось отстранение от ролей. Сейчас меня понемногу учат собой управлять».
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Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование фотографии
Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование фотографии
Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование фотографии
Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование фотографии
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