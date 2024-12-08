Лиза Ищенко рассказала, как Юрий Стоянов убедил её получить актёрское образование

В преддверии выхода сериала «Мамонты» исполнители главных ролей Юрий Стоянов и Лиза Ищенко обменялись любезностями на страницах издания «Собака». Лиза призналась Стоянову в любви и восхищении и поблагодарила его за то, что убедил её получить актёрское образование. Юрий заверил свою юную коллегу в том, что она может и впредь рассчитывать на его поддержку. Лиза дебютировала в кино в 13 лет, а в 15 получила свою первую главную роль в сериале «Алиса не может ждать». Так что работа у неё появилась раньше, чем она могла получить профессиональное образование.
фото: Кадр из сериала "Мамонты"
«На самом деле, без шуток, спасибо огромное, что настояли на моём поступлении на актёрский. Я ведь устала от школы, съёмок на каникулах и между уроками. И даже хотела после выпуска годик просто спокойно поработать в кино без всех этих нервов с ЕГЭ. Но на съемках «Мамонтов» этой весной вы мне сказали: «Лииизааа! Если не поступишь сейчас, то забьёшь и не сделаешь уже никогда». И я вас послушалась! В итоге занималась между дублями, а после смен по ночам — с репетитором по литературе. Даже на шапку (вечеринка, приуроченная к завершению съёмок. — Прим. ред.) не пошла, потому что у меня был экзамен на следующий день! И вот во многом благодаря вам я сейчас на первом курсе в мастерской Светланы Ефремовой».
Стоянов, в свою очередь, ещё раз объяснил Лизе, для чего нужно образование актёрам: «В нашей профессии нельзя всё время работать неосознанно и интуитивно. Надо уметь управлять собой: своими эмоциями, памятью, воображением. Для этого и нужны педагоги».
И тут Лиза вспомнила, как от не умения управлять собственным эмоциями у неё начала «ехать крыша» после психологически сложной роли в сериале «Трасса». Тогда-то и пригодилась суета с поступлением, которая выдернула Лизу из мрачного состояния. «Я чувствовала, как крыша начинает понемногу съезжать. Если бы не поступила на актерский, то, наверное, оказалась бы в неврологическом диспансере, так сложно давалось отстранение от ролей. Сейчас меня понемногу учат собой управлять».
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