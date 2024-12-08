«Радиоактивное время»: Лев Зулькарнаев, Макар Хлебников и Кузьма Котрелёв рассказали, почему девяностые популярны в кино

Лев Зулькарнаев
, Макар Хлебников
и Кузьма Котрелёв
, исполнители главных ролей в сериале про девяностые «Дети перемен»
, дали большое интервью журналу «Hello!»
и поделились мыслями о том, почему эта эпоха до сих пор популярна в российском кинематографе.
«Все просто: это код, который зашит в каждом из нас. Даже если ты не застал то время, оно все равно покажется знакомым, если даже не родным. На мой взгляд, девяностые еще не так хорошо нами отрефлексированы. Это время яркое, тяжелое, радиоактивное. И эту радиацию, присыпанную землей, мы сейчас откапываем заново в кино. Поэтому реакция неизбежна»
, — поделился Лев Зулькарнаев.
«Я не рос в девяностые, но много общался с теми, кто застал это время. Это же очень интересно. Просто представьте обычного гражданина СССР, который вдруг оказывается в новой стране, с новой политикой, новым финансовым устройством. Все, чем ты жил, по щелчку исчезает, и тебе приходится заново познавать реальность. Оказаться на месте такого человека — вот что мне больше всего интересно в этой истории»
, — рассказал Макар Хлебников.
«Я родился в 97-м, так что 90-е толком не застал. У нас в семье есть история, случившаяся с папой в конце девяностых — начале нулевых. Однажды к нему пристали несколько человек — забрали зарплату, которую он домой нес, телефон и кольцо. Это было в районе Красных Ворот. Папа рассказывал, что тогда выскочил на дорогу, прямо под машины, чтобы спастись от этих людей. Потом их, кажется, поймали и посадили, но ничего из украденного так и не вернули — никаких денег он обратно не получил. Папа сейчас, наверное, прочитает мои слова и скажет: «Ну ты что, все было по-другому!». Но мне вот так запомнилось»
, — сказал Кузьма Котрелёв.
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