Новая часть романа «На игле» выйдет в следующем году

Писатель Ирвин Уэлш
объявил о выходе новой части романа «На игле», экранизированного в 1993 году режиссёром Дэнни Бойлом
. Публикация запланирована на 3 июля 2025 года. Об этом сообщает
The Guardian.
Книга получила название «Влюбленные мужчины» («Men in Love»). По сюжету герои оригинального романа в попытках побороть зависимость от героина будут искать спасение в любви: «Я очень, очень рад возвращению этих персонажей»
, — сказал Уэлш. В новой книге главным героям будет около двадцати пяти лет, которые Ирвин описал как «интереснейшее время в жизни мужчин», которые начинают «всерьез воспринимать романтические поиски», поскольку «впервые осознают собственную смертность».
обсуждение >>