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Новая часть романа «На игле» выйдет в следующем году

8 декабря
2024 год

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8 декабря 2024
Писатель Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле», экранизированного в 1993 году режиссёром Дэнни Бойлом. Публикация запланирована на 3 июля 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.

Новая часть романа «На игле» выйдет в следующем году

Книга получила название «Влюбленные мужчины» («Men in Love»). По сюжету герои оригинального романа в попытках побороть зависимость от героина будут искать спасение в любви: «Я очень, очень рад возвращению этих персонажей», — сказал Уэлш. В новой книге главным героям будет около двадцати пяти лет, которые Ирвин описал как «интереснейшее время в жизни мужчин», которые начинают «всерьез воспринимать романтические поиски», поскольку «впервые осознают собственную смертность».
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Новая часть романа «На игле» выйдет в следующем году фотографии
Новая часть романа «На игле» выйдет в следующем году фотографии
Новая часть романа «На игле» выйдет в следующем году фотографии
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