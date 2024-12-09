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Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко

9 декабря
2024 год

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9 декабря 2024
8 декабря в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма «Одна дома. Великолепная пятёрка» — новогодней комедии для всей семьи о том, как одарённая, но очень одинокая актриса, отправляется на поиск пропавших коллег и дружелюбного пони Геннадия. Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей картины Анастасия Панина и Михаил Полицеймако, а также Ангелина Стречина, Диана Анкудинова, Евгения Ахременко, Михаил Богдасаров, Анна Ещенко, Алёна Чехова и многие другие.

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Анастасия Панина

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Михаил Богдасаров и Михаил Полицеймако

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Ангелина Стречина

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Диана Анкудинова

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Евгения Ахременко

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Анна Ещенко

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Оксана Михеева с сыном

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Алёна Чехова

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Михаил Гурай

Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко
фото: Дарья Харченко

Фильм «Одна дома. Великолепная пятерка» выходит в российский прокат 12 декабря.

«Одна дома. Великолепная пятёрка»
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Одна дома. Великолепная пятерка

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Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко фотографии
Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко фотографии
Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко фотографии
Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко фотографии
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