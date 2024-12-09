Новогодний вестерн: Ангелина Стречина, Михаил Полицеймако и Анна Ещенко

8 декабря в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма «Одна дома. Великолепная пятёрка»
— новогодней комедии для всей семьи о том, как одарённая, но очень одинокая актриса, отправляется на поиск пропавших коллег и дружелюбного пони Геннадия. Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей картины Анастасия Панина
и Михаил Полицеймако
, а также Ангелина Стречина
, Диана Анкудинова
, Евгения Ахременко
, Михаил Богдасаров
, Анна Ещенко
, Алёна Чехова
и многие другие.
фото: Анастасия Панина
фото: Михаил Богдасаров и Михаил Полицеймако
фото: Ангелина Стречина
фото: Диана Анкудинова
фото: Евгения Ахременко
фото: Анна Ещенко
фото: Оксана Михеева с сыном
фото: Алёна Чехова
фото: Михаил Гурай
Фильм «Одна дома. Великолепная пятерка» выходит в российский прокат 12 декабря.
фото: Дарья Харченко
«Одна дома. Великолепная пятёрка»
обсуждение >>