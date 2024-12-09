Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова

8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма «Домовёнок Кузя»
. Фильм представили Сергей Бурунов
и Гарик Харламов
, которые подарили свои голоса Кузе и Нафане, а также исполнители главных ролей София Петрова
, Марк Богатырёв
, Женя Малахова
, Олег Комаров
. А среди гостей премьерного показа были Максим Лагашкин
, Анна Чурина
, Лиза Моряк
и многие другие.
фото: Гарик Харламов
фото: Сергей Бурунов
фото: Женя Малахова
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян
фото: Марк Богатырёв
фото: Максим Лагашкин с семьёй
фото: София Петрова
фото: Олег Комаров
фото: Анна Чурина
фото: Анастасия Денисова
фото: Дарья Калмыкова с семьёй
Фильм «Домовёнок Кузя» выйдет на российские экраны 19 декабря.
фото: Михаил Башкатов с семьёй
«Домовёнок Кузя»
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