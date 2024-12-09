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Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова

9 декабря
2024 год

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9 декабря 2024
8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма «Домовёнок Кузя». Фильм предста­вили Сергей Бурунов и Гарик Харламов, которые подарили свои голоса Кузе и Нафане, а также исполнители главных ролей София Петрова, Марк Богатырёв, Женя Малахова, Олег Комаров. А среди гостей премьерного показа были Максим Лагашкин, Анна Чурина, Лиза Моряк и многие другие.

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Гарик Харламов

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Сергей Бурунов

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Женя Малахова

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Марк Богатырёв

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Максим Лагашкин с семьёй

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: София Петрова

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Олег Комаров

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Анна Чурина

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Анастасия Денисова

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Дарья Калмыкова с семьёй

Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
фото: Михаил Башкатов с семьёй

Фильм «Домовёнок Кузя» выйдет на российские экраны 19 декабря.

«Домовёнок Кузя»
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Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова фотографии
Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова фотографии
Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова фотографии
Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова фотографии
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