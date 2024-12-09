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Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием

9 декабря
2024 год

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9 декабря 2024
8 декабря Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет. Актриса отметила юбилей в кругу близких друзей и родных в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Поздравить именинницу собрались Юлия Пересильд, Евгений Миронов, Михаил Боярский, Леонид Ярмольник, Александр Друзь и другие.

Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием
фото: Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Алиса Фрейндлих

«День большого счастья! Алисе 90! Моя самая любимая! Могла ли я когда-нибудь представить, что ваши 90 буду справлять с вами! Уникальная! Гениальная! Ироничная! Космически музыкальная! Алиса Бруновна, с днем рождения! Сколько вам лет, я не знаю. Знаю одно — в ваших глазах любовь и вечность. Спасибо моему другу (и вашему внуку), Никите Владимирову, за этот вечер и возможность прикоснуться к вам. Восхищаюсь! Люблю! И главное — вам здоровья и сил», – написала Пересильд в социальных сетях.

Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием
фото: Лариса Луппиан, Михаил Боярский, Юлия Пересильд и Леонид Ярмольник

Также актрису в социальных сетях поздравил Иван Ургант: «Дорогая Алиса Бруновна! Когда я, впервые в жизни, в финале спектакля "Макбет" на первом курсе института, вышел (вернее, вывалился) на большую сцену БДТ, на ней величественно стояли Вы! И с тех пор существенно ничего не изменилось — Вы по-прежнему величественно стоите на сцене, а я где-то валяюсь. С юбилеем! С трепетом, волнением, обожанием и любовью. Ваш стражник».

Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием
фото: Александр Друзь и Юлия Пересильд

Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием
фото: Евгений Миронов и Юлия Пересильд
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Михаил БоярскийНикита ВладимировАлександр ДрузьЕвгений МироновЮлия ПересильдИван УргантАлиса ФрейндлихЛеонид Ярмольник
театры
БДТ

фотографии >>
Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием фотографии
Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием фотографии
Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием фотографии
Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Александр Друзь поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием фотографии
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