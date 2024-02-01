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«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее

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1 февраля 2024

Прославившемуся благодаря сериалу «Слово пацана» Леону Кемстачу всего 15 лет, но он уже имеет грандиозные планы на будущее (уроки в частной школе в Дубае не прошли даром). В интервью проекту «Вместе» Леон поделился своими соображениями о том, как известность может ускорить его бизнес-начинания, и рассказал, кем он видит себя через пять лет.

«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее

«Моя мечта и цель — открыть свою строительную компанию. Строить дома. И у меня такой план… Ну вот, например. Возьмём известную личность, скажем, Джонни Деппа. Все его любят, он классный, крутой актёр. И вот он открывает свою компанию, скажем строительную. И становится её лицом. Люди об этом узнают. И если кто-то захочет купить дом или построить ЖК, многие обратятся к нему. Это происходит на ментальном уровне, потому что так проявляется доверие к человеку, которого ты видишь и который тебе нравится. Так работает со всей продукцией, которую выпускают медийные личности. И я так хочу сделать. Открыть свою компанию и стать её лицом».

«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее

«Чем раньше добьёшься успеха, тем быстрее сможешь его почувствовать. Круто же, когда тебе 20 лет, а у тебя уже дома, квартиры по всему миру, машины. Ты можешь взять, исчезнуть и жить, никого не трогать. У меня изначально была такая цель: я всегда хотел открыть бизнес, и чтобы никто не знал, что он мой. Чтоб никто не знал, чем я занимаюсь и зарабатываю на жизнь. Когда я добьюсь успеха мирового масштаба, попрошу Forbes, чтобы он убрал моё имя из своих списков. Это же круто — быть анонимным. Но так как я актёр, уже так не получится».

«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее

«У меня есть цель, и я к этому иду, и никаких “если” нет. Есть только “да, я буду”. Это мышление, которое мне привила мама (Лаура Кемстач, предпринимательница и совладелица фитнес-студии в Санкт-Петербурге - прим.ред.) Она же служит для меня примером. Для меня известность — это инструмент, и деньги — тоже инструмент. Они открывают возможности к развитию. Я хочу, чтобы у меня в 20 лет был стабильный пассивный доход, чтобы мои дети ни в чём не нуждались».

Леон уже хорошо владеет английским языком, а также изучал китайский, французский и испанский. В будущем он планирует «выучить хотя бы 10 дополнительных языков, и пробовать себя во всём».
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обсуждение >>
№ 2
Yanina Sokolova   1.02.2024 - 17:45
Видно, что он еще зелененький и наивненький)). Надо понимать, что таким как Джонни Депп он не станет. Держать бизнес в России и в США, две большие разницы.. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   1.02.2024 - 17:43
Как хорошо, что я не школьник в текущей эпохе, иначе родители бы мне сказали: "Вон Кемстач и в Дубай летает, и строительную компанию открыть хочет, а ты ничего не добился в 15 лет". читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее фотографии
«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее фотографии
«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее фотографии
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