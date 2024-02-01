«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее

Прославившемуся благодаря сериалу «Слово пацана» Леону Кемстачу
всего 15 лет, но он уже имеет грандиозные планы на будущее (уроки в частной школе в Дубае
не прошли даром). В интервью проекту «Вместе»
Леон поделился своими соображениями о том, как известность может ускорить его бизнес-начинания, и рассказал, кем он видит себя через пять лет.
«Моя мечта и цель — открыть свою строительную компанию. Строить дома. И у меня такой план… Ну вот, например. Возьмём известную личность, скажем, Джонни Деппа. Все его любят, он классный, крутой актёр. И вот он открывает свою компанию, скажем строительную. И становится её лицом. Люди об этом узнают. И если кто-то захочет купить дом или построить ЖК, многие обратятся к нему. Это происходит на ментальном уровне, потому что так проявляется доверие к человеку, которого ты видишь и который тебе нравится. Так работает со всей продукцией, которую выпускают медийные личности. И я так хочу сделать. Открыть свою компанию и стать её лицом»
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«Чем раньше добьёшься успеха, тем быстрее сможешь его почувствовать. Круто же, когда тебе 20 лет, а у тебя уже дома, квартиры по всему миру, машины. Ты можешь взять, исчезнуть и жить, никого не трогать. У меня изначально была такая цель: я всегда хотел открыть бизнес, и чтобы никто не знал, что он мой. Чтоб никто не знал, чем я занимаюсь и зарабатываю на жизнь. Когда я добьюсь успеха мирового масштаба, попрошу Forbes, чтобы он убрал моё имя из своих списков. Это же круто — быть анонимным. Но так как я актёр, уже так не получится»
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«У меня есть цель, и я к этому иду, и никаких “если” нет. Есть только “да, я буду”. Это мышление, которое мне привила мама
(Лаура Кемстач, предпринимательница и совладелица фитнес-студии в Санкт-Петербурге - прим.ред.) Она же служит для меня примером. Для меня известность — это инструмент, и деньги — тоже инструмент. Они открывают возможности к развитию. Я хочу, чтобы у меня в 20 лет был стабильный пассивный доход, чтобы мои дети ни в чём не нуждались»
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Леон уже хорошо владеет английским языком, а также изучал китайский, французский и испанский. В будущем он планирует «выучить хотя бы 10 дополнительных языков, и пробовать себя во всём».
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