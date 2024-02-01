СМИ: У Михаила Ефремова появится возможность выйти из тюрьмы по УДО в этом году

«Она монстр!»: Оксана Акиньшина строит карьеру и страдает от алкоголизма в трейлере сериала «Неверные»
Компанию актрисе составляют Роман Евдокимов и Егор Дружинин
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Михаил Ефремов уже третий год отбывает 8-летний срок в ИК-4 Белгородской области за вождение в пьяном виде, в результате которого погиб человек. Но у актёра есть все шансы подать заявку на условно-досрочное освобождение уже в марте этого года. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал его друг, актёр Иван Охлобыстин.
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