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СМИ: У Михаила Ефремова появится возможность выйти из тюрьмы по УДО в этом году

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1 февраля 2024

Михаил Ефремов уже третий год отбывает 8-летний срок в ИК-4 Белгородской области за вождение в пьяном виде, в результате которого погиб человек. Но у актёра есть все шансы подать заявку на условно-досрочное освобождение уже в марте этого года. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал его друг, актёр Иван Охлобыстин.

СМИ: У Михаила Ефремова появится возможность выйти из тюрьмы по УДО в этом году

«Я очень на это рассчитываю. Я боюсь что-то об это говорить и Миша сам не хочет это обсуждать. Он в периоде внутреннего осознания, он замкнут. Будем молиться, никак на судебную систему мы повлиять не можем, но посмотрим».

Также Охлабыстин выразил надежду, что после освобождения Ефремов сможет вернуться в «Современник». «Я надеюсь, что его ждут в театре, он профессионал высокого уровня. А с учётом потрясений последнего времени и того, что с ним произошло, я думаю, он посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссёр и актёр лишним не бывает. Будем молиться».
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№ 2
Yanina Sokolova   1.02.2024 - 17:47
Было время посидеть и подумать и что-то из этого вынести. Единственное, что может быть рецидив. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   1.02.2024 - 17:41
На самом деле это очень хорошая перспектива. У него уже не тот возраст, чтобы сидеть весь срок, да и человек он неплохой, просто безответственный. Думаю, что он уже всё осознал читать далее>>
Всего сообщений: 2
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СМИ: У Михаила Ефремова появится возможность выйти из тюрьмы по УДО в этом году фотографии
СМИ: У Михаила Ефремова появится возможность выйти из тюрьмы по УДО в этом году фотографии
СМИ: У Михаила Ефремова появится возможность выйти из тюрьмы по УДО в этом году фотографии
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