Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина

Как не стараются наши парламентарии и клирики отменить чуждый российскому обществу День Святого Валентина, этот праздник коммерциализации чувств всё ещё с нами. И всё ещё обведён красным сердечком в календаре маркетологов различных брендов. Вот и отечественный бренд одежды Monochrome совместно с кабаре «Crave» подготовили к этому дню капсульную коллекцию «Love Vegas». В рекламной кампании которой снялся давний резидент кабаре Риналь Мухаметов
и его коллега Дарья Азиатцева
. Съёмка кампейна обыгрывает спонтанные бракосочетания в Лас-Вегасе, где связывались недолговечными узами брака многие известные личности — от Фрэнка Синатры
и Мии Фэрроу
до Анджелины Джоли
и Билли Боба Торнтона
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