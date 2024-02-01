Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина

1 февраля
2024 год
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
1 февраля 2024
Как не стараются наши парламентарии и клирики отменить чуждый российскому обществу День Святого Валентина, этот праздник коммерциализации чувств всё ещё с нами. И всё ещё обведён красным сердечком в календаре маркетологов различных брендов. Вот и отечественный бренд одежды Monochrome совместно с кабаре «Crave» подготовили к этому дню капсульную коллекцию «Love Vegas». В рекламной кампании которой снялся давний резидент кабаре Риналь Мухаметов и его коллега Дарья Азиатцева. Съёмка кампейна обыгрывает спонтанные бракосочетания в Лас-Вегасе, где связывались недолговечными узами брака многие известные личности — от Фрэнка Синатры и Мии Фэрроу до Анджелины Джоли и Билли Боба Торнтона.

Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина

Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина

Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Сокельников Иван   1.02.2024 - 18:53
Что-то рано начали отмечать в этому году. Ещё как минимум две недели ждать до праздника ахаха читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   1.02.2024 - 17:54
Не плохие фоточки, не сильно удивлена оригинальностью. Хоть что-то интересное, яркое и положительное. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
рекламастиль
персоны
Анджелина ДжолиРиналь МухаметовФрэнк СинатраБилли Боб ТорнтонМиа Фэрроу

фотографии >>
Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина фотографии
Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина фотографии
Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина фотографии
Риналь Мухаметов снялся в рекламной кампании, посвящённой Дню Святого Валентина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Фарида Муминова
31 января ушла из жизни актриса Фарида Муминова.

День рождения >>

Юрий Аскаров
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Екатерина Максимова
Пётр Савин
Евгения Свиридова
Галина Сергеева
Наталья Унгард
Мирослава Филиппович
Франческа Гааль
Джулия Гарнер
Кларк Гейбл
Роберт Гонера
Брайан Краузе
Лайнэс Роуч
Шерилин Фенн
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Брат-3
боевик, драма, комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Я — медведь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен