Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате

2024 начался с премьеры фильма «Холоп-2»
, в котором Аглая Тарасова
сыграла мажорку на перевоспитании, и драмы «Воздух»
, где ей досталась роль военной лётчицы. На этом карьерный взлёт Аглаи Тарасовой не заканчивается — 14 февраля выйдет ромком «Саша и Питер»
, в котором героиня Аглаи весьма оригинально переживает расставание. В преддверии выхода фильма актриса попала на обложку издания «Собака»
и рассказала о том, как оказалась в волшебном мире синема.
Аглая совершенно не планировала идти по стопам матери, актрисы Ксении Рапопорт
, и начала сниматься совершенно случайно, буквально против своей воли.
«Когда мне было семнадцать, мама снималась в Эстонии у братьев Пресняковых
(сериал «После школы»
— прим. ред.) и хотела, чтобы я к ней туда приехала. А я ехать не хотела, я хотела гулять в Петербурге и всячески сопротивлялась поездке. Мама настояла, но на границе меня сняли с автобуса, потому что не было какого-то документа от папы. Я сильно обрадовалась, уехала назад и расслабилась. Но не расслабилась мама и заставила меня ехать ещё раз. И опять меня не пропустили на границе! На этот раз мама отправилась к границе, ехала четыре часа, забрала меня собственноручно и всё-таки, несмотря на мое недовольство, доставила на съёмки в Эстонии. На площадке я ей помогала, носила свою совсем маленькую сестру Софию, чтобы мама кормила её, и меня там заметили. Я начала сниматься в кино. Если бы я тогда настояла на своем и осталась в Петербурге, если бы мама не проявила настойчивость, всё, возможно, было бы иначе. Как будто эти автобусы не давали мне пробраться к началу новой жизни»
.
«После школы я пошла учиться на политолога, но начала сниматься и ушла из института. Закончила первый проект и подумала: да ну нафиг — и поступила на преподавание иностранных языков в Герцена. Ни дня не проучилась — пришел сценарий «Гетер майора Соколова», я уехала на съёмки в Ялту. Там за год поняла, что не хочу заставлять себя идти в институт, не хочу сидеть за партой. Хочу, чтобы каждый день моей жизни отличался от предыдущего. И кино в этом может помочь»
.
Как и всякую потомственную актрису, Аглаю уличали в бездарности и кумовстве, что ужасно её расстраивало. Дополнительным стресс-фактором было отсутствие профильного образования, которое Аглая так и не успела получить, предпочитая теории практику. «Конечно, писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования и так далее. Будет лукавством сказать, что я всегда спокойно говорила на эту тему. Конечно, нет, много лет было тяжело и обидно, я пыталась что-то о себе читать и расстраивалась, от этого ещё больше в себя не верила. Но с возрастом прошло. Снимаясь много лет в таких разных и интересных проектах, я понимаю — блатом или везением это точно нельзя объяснить. Многое меня задевает, но я знала, что путь будет не всегда легким, я стараюсь сохранить в себе доброту и честно делать то, что мне нравится»
.
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