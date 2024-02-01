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Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате

1 февраля
2024 год
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1 февраля 2024
2024 начался с премьеры фильма «Холоп-2», в котором Аглая Тарасова сыграла мажорку на перевоспитании, и драмы «Воздух», где ей досталась роль военной лётчицы. На этом карьерный взлёт Аглаи Тарасовой не заканчивается — 14 февраля выйдет ромком «Саша и Питер», в котором героиня Аглаи весьма оригинально переживает расставание. В преддверии выхода фильма актриса попала на обложку издания «Собака» и рассказала о том, как оказалась в волшебном мире синема.

Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате

Аглая совершенно не планировала идти по стопам матери, актрисы Ксении Рапопорт, и начала сниматься совершенно случайно, буквально против своей воли.

«Когда мне было семнадцать, мама снималась в Эстонии у братьев Пресняковых (сериал «После школы» — прим. ред.) и хотела, чтобы я к ней туда приехала. А я ехать не хотела, я хотела гулять в Петербурге и всячески сопротивлялась поездке. Мама настояла, но на границе меня сняли с автобуса, потому что не было какого-то документа от папы. Я сильно обрадовалась, уехала назад и расслабилась. Но не расслабилась мама и заставила меня ехать ещё раз. И опять меня не пропустили на границе! На этот раз мама отправилась к границе, ехала четыре часа, забрала меня собственноручно и всё-таки, несмотря на мое недовольство, доставила на съёмки в Эстонии. На площадке я ей помогала, носила свою совсем маленькую сестру Софию, чтобы мама кормила её, и меня там заметили. Я начала сниматься в кино. Если бы я тогда настояла на своем и осталась в Петербурге, если бы мама не проявила настойчивость, всё, возможно, было бы иначе. Как будто эти автобусы не давали мне пробраться к началу новой жизни».

Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате

«После школы я пошла учиться на политолога, но начала сниматься и ушла из института. Закончила первый проект и подумала: да ну нафиг — и поступила на преподавание иностранных языков в Герцена. Ни дня не проучилась — пришел сценарий «Гетер майора Соколова», я уехала на съёмки в Ялту. Там за год поняла, что не хочу заставлять себя идти в институт, не хочу сидеть за партой. Хочу, чтобы каждый день моей жизни отличался от предыдущего. И кино в этом может помочь».

Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате

Как и всякую потомственную актрису, Аглаю уличали в бездарности и кумовстве, что ужасно её расстраивало. Дополнительным стресс-фактором было отсутствие профильного образования, которое Аглая так и не успела получить, предпочитая теории практику. «Конечно, писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования и так далее. Будет лукавством сказать, что я всегда спокойно говорила на эту тему. Конечно, нет, много лет было тяжело и обидно, я пыталась что-то о себе читать и расстраивалась, от этого ещё больше в себя не верила. Но с возрастом прошло. Снимаясь много лет в таких разных и интересных проектах, я понимаю — блатом или везением это точно нельзя объяснить. Многое меня задевает, но я знала, что путь будет не всегда легким, я стараюсь сохранить в себе доброту и честно делать то, что мне нравится».
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№ 2
Сокельников Иван   1.02.2024 - 18:51
Кстати никогда не понимал хейтеров актёрской династии. Нет ничего плохого, когда дети продолжают идти по стопам своих родителей. Главное, чтобы соответствовали читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   1.02.2024 - 18:41
Странно слышать, что её чуть ли не силой заставили сниматься в кино. Я в такое не верю. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
ВоздухГетеры майора СоколоваПосле школыСаша и ПитерХолоп-2

фотографии >>
Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате фотографии
Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате фотографии
Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате фотографии
Много лет было тяжело и обидно: Аглая Тарасова о сравнениях с матерью и разговорах о блате фотографии
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