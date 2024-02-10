После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд

8 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, самым популярным сериалом которой стал прошлогодний «Слово пацана». Открыла презентацию Анна Пересильд, спевшая с детским хором песню «Седая ночь». А актрисы Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, снявшиеся в грядущем байопике группы «Комбинация», исполнили попурри из главных хитов поп-группы.
фото: Анна Пересильд поёт "Седую ночь"
фото: Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина поют песни группы "Комбинация"
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