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После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд

10 февраля
2024 год

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10 февраля 2024

8 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink, самым популярным сериалом которой стал прошлогодний «Слово пацана». Открыла презентацию Анна Пересильд, спевшая с детским хором песню «Седая ночь». А актрисы Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, снявшиеся в грядущем байопике группы «Комбинация», исполнили попурри из главных хитов поп-группы.

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Анна Пересильд поёт "Седую ночь"

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина поют песни группы "Комбинация"

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина

В новом сезоне зрителей ждут 35 проектов, среди которых шпионская драма «‎ГДР», детективно-историческая драма «‎Чистые», сериал-катастрофа «‎Челюскин. Первые»‎, музыкальный байопик «‎Комбинация»‎, психологическая драма «‎Неверные»‎, а также полнометражные фильмы «‎Реплика»‎ и «Особенности национальной охоты»‎.

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Юлия Снигирь

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Даниил Воробьёв

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Анна и Юлия Пересильд

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Глеб Калюжный

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Стася Милославская

Среди гостей показа были Глеб Калюжный, Юлия Пересильд, Даниил Воробьёв, Юлия Снигирь, Фёдор Бондарчук, Анастасия Красовская, Анар, Анна Снаткина, Елена Морозова, Евгения Дмитриева, Иван Добронравов, Жора Крыжовников, Азиза и Рузиль Минекаевы, Риналь Мухаметов, Софья Лебедева, Линда Лапиньш и другие.

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Анар

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Анастасия Красовская

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Анна Снаткина

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Влад Ценёв

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Евгения Дмитриева

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Елена Морозова

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Иван Добронравов

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Риналь Мухаметов

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Азиза и Рузиль Минекаевы

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Слава Копейкин

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Фёдор Бондарчук

После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд
фото: Линда Лапиньш и Павел Харланчук
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После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд фотографии
После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд фотографии
После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд фотографии
После «Слова пацана»: Стася Милославская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд фотографии
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