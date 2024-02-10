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Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова

10 февраля
2024 год

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10 февраля 2024

8 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового фильма Чан Ань Хунга «Рецепт любви», призёра 76-го Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. В основе сюжета – тонкая история любви, которая окунёт зрителей в мир кулинарных изысков Франции конца XIX века. Среди гостей премьеры были Ирина Хакамада, Алёна Долецкая, Сергей Шакуров, Анна Котова, Даниил Воробьёв, Полина Цыганова, Женя Малахова, Дарья Жовнер и другие.

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Ирина Хакамада

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Влад Лисовец

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Алёна Долецкая

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Сергей Шакуров

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Анна Котова

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Даниил Воробьёв

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Дарья Жовнер

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Женя Малахова

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Полина Цыганова

Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова
фото: Дарья Фекленко и Екатерина Вуличенко

В российский прокат фильм выйдет 14 февраля.
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Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова фотографии
Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова фотографии
Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова фотографии
Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова фотографии
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