Высокая кухня: Ирина Хакамада, Даниил Воробьёв и Анна Котова

«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года
Онлайн-кинотеатр презентовал новый сезон
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8 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового фильма Чан Ань Хунга «Рецепт любви», призёра 76-го Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. В основе сюжета – тонкая история любви, которая окунёт зрителей в мир кулинарных изысков Франции конца XIX века. Среди гостей премьеры были Ирина Хакамада, Алёна Долецкая, Сергей Шакуров, Анна Котова, Даниил Воробьёв, Полина Цыганова, Женя Малахова, Дарья Жовнер и другие.
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