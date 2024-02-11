«Наш рейтинг нельзя посчитать цифрами»: Максим Аверин об успехе сериала «Склифосовский»

Максим Аверин
посетил стенд ВГТРК на международной выставке-форуме «Россия», где встретился с поклонниками и дал эксклюзивное интервью
медиаплатформе «Смотрим». Актёр рассказал об одиннадцатом сезоне сериала «Склифосовский»
, который сейчас идет в эфире телеканала «Россия», дружбе с врачами НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и раскрыл секрет долголетия проекта.
По словам Аверина, он и представить себе не мог, что «Склифосовский» станет сериалом-долгожителем: «Предсказать успех никогда невозможно. Есть много проектов, которые начинали блистательно, но сдувались. Я убедился в этом на личном опыте. Для меня рейтинг успеха нашего сериала только один – зрители, которые нас смотрят и постоянно пишут слова благодарности. Этот рейтинг нельзя высчитать цифрами, это другая энергия. Она гораздо мощнее»
. Актёр понимает, за что его герой, хирург Олег Брагин, так полюбился зрителям. И дело вовсе не во внешности, а «в стержне и мощнейшей энергетике персонажа»
.
Аверин признался, что за десять лет работы над сериалом он подружился с врачами больницы: «Я дружу с этим институтом. Со многими врачами дружу. Это настоящие герои, они находятся на передовой нашего здравоохранения. И главврач, и ребята, которые приходят мне на помощь, я их очень люблю. Я прихожу на площадку, и они могут сказать: «Ну, что ты там наснимал?» Очень много тепла между нами»
, – сказал актёр в интервью. Гости мероприятия получили возможность не только узнать внутреннюю кухню сериала «Склифосовский», но и принять участие в автограф-сессии с Максимом Авериным, сфотографироваться с ним и подарить подарки своему кумиру.
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