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Влад Соколовский записал саундтрек к сериалу «Постучись в мою дверь в Москве»

12 февраля
2024 год

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12 февраля 2024
Влад Соколовский записал официальный саундтрек к сериалу «Постучись в мою дверь в Москве», премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER. Артист также сыграл главную роль в проекте, ставшем адаптацией турецкого хита.

Влад Соколовский записал саундтрек к сериалу «Постучись в мою дверь в Москве»

Новая песня «Постучись в мою дверь» посвящена зарождению романтических отношений, которые перерастают в крепкую взаимосвязь между людьми. В припеве Соколовский призывает лишь «постучаться в его дверь» и обещает, что, как только отношения начнут зарождаться, вызывая в каждом бурю эмоций и чувств, его избранница станет с ним одним целым и, возможно, научит его любить.

«Дело было в начале лета, когда я полностью погрузился в съемочный процесс сериала «Постучись в мою дверь в Москве», в котором мне досталась одна из главных ролей. Я проанализировал турецкую версию и понял, что как такового саундтрека, который бы прям запал в душу всем поклонникам и вызывал бы светлую грусть, ощущение любви, страсти между героями или, по крайней мере, их ментальной связи, — нет. И мне на ум сразу начали приходить различные мелодии и текст.

Первая «весточка из космоса» прилетела ко мне прямо во время съемочного процесса на одной из наших летних локаций. Песню я написал быстро — примерно за неделю. А уже с июня я регулярно докручивал ее и доводил до того звучания, которое вы сейчас слышите. Я очень рад, что «Постучись в мою дверь» в моем исполнении стала официальным саундтреком к сериалу, что теперь каждая серия будет заканчиваться именно ей. Для меня это очень приятное украшение проекта», – поделился Влад. Трек доступен на российских стриминговых музыкальных сервисах.

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER с 12 февраля, а после – в эфире телеканала ТНТ.
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