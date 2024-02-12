Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская

10 февраля в кинотеатре «Художественный» прошла премьера семейной комедии «Многодетство»
. В центре сюжета – история большой и дружной семьи Герасимовых, которая не выдержав тесноты московской квартиры и соблазнов столицы, решает переехать в деревню строить «Ковчег». Первыми зрителями сериала стали многодетные семьи из Москвы и Московской области, а также Павел Савинков
, Полина Лазарева
, Иван Бычков
, Вера Чернявская
, Капитолина Соболь
, Никита Родионов
, Матвей Шеремет
и другие.
фото: Павел Савинков
фото: Полина Лазарева
фото: Юлия Барановская
фото: Иван Бычков
фото: Вера Чернявская
фото: Капитолина Соболь
фото: Никита Родионов фото: Матвей Шеремет
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