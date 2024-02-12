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Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская

12 февраля
2024 год

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12 февраля 2024
10 февраля в кинотеатре «Художественный» прошла премьера семейной комедии «Многодетство». В центре сюжета – история большой и дружной семьи Герасимовых, которая не выдержав тесноты московской квартиры и соблазнов столицы, решает переехать в деревню строить «Ковчег». Первыми зрителями сериала стали многодетные семьи из Москвы и Московской области, а также Павел Савинков, Полина Лазарева, Иван Бычков, Вера Чернявская, Капитолина Соболь, Никита Родионов, Матвей Шеремет и другие.

Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская
фото: Павел Савинков

Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская
фото: Полина Лазарева

Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская
фото: Юлия Барановская

Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская
фото: Иван Бычков

Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская
фото: Вера Чернявская

Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская
фото: Капитолина Соболь

Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская
фото: Никита Родионов

Строительство ковчега: Павел Савинков, Полина Лазарева и Юлия Барановская
фото: Матвей Шеремет
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