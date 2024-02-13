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Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян

13 февраля
2024 год

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13 февраля 2024
12 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера масштабного шпионского сериала «ГДР» — 14-серийной драмы об эпохе холодной войны с Александром Горбатовым в главной роли. Сериал зрителям представили актёры Линда Лапиньш, Кирилл Зайцев, Александр Голубев и другие.

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Александр Голубев с супругой

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Евгений Харитонов

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Кирилл Зайцев с супругой

Премьеру посетили Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Тина Канделаки, Анна Пескова, Владислав Ветров, Линда Лапиньш и другие.

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Анна Котова

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Анна Пескова

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Евгения Синицкая

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Ксения Суркова

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Линда Лапиньш

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Маргарита Симоньян

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Нонна Гришаева

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Тигран Кеосаян

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Фёдор Бондарчук

Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян
фото: Тина Канделаки

16 февраля подписчикам Wink будут доступны сразу все серии «ГДР», а с 26 февраля сериал начнет выходить на НТВ.

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Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян фотографии
Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян фотографии
Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян фотографии
Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян фотографии
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