Холодная война: Нонна Гришаева, Фёдор Бондарчук и Маргарита Симоньян

12 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера масштабного шпионского сериала «ГДР»
— 14-серийной драмы об эпохе холодной войны с Александром Горбатовым
в главной роли. Сериал зрителям представили актёры Линда Лапиньш
, Кирилл Зайцев
, Александр Голубев
и другие.
фото: Александр Голубев с супругой
фото: Евгений Харитонов
фото: Кирилл Зайцев с супругой
Премьеру посетили Тигран Кеосаян
, Маргарита Симоньян
, Тина Канделаки
, Анна Пескова
, Владислав Ветров
, Линда Лапиньш
и другие.
фото: Анна Котова
фото: Анна Пескова
фото: Евгения Синицкая
фото: Ксения Суркова
фото: Линда Лапиньш
фото: Маргарита Симоньян
фото: Нонна Гришаева
фото: Тигран Кеосаян
фото: Фёдор Бондарчук
фото: Тина Канделаки
16 февраля подписчикам Wink
будут доступны сразу все серии «ГДР», а с 26 февраля сериал начнет выходить на НТВ.
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