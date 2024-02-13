Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в третий раз

У артиста балета Сергея Полунина
и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных
родился третий ребёнок. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Елена призналась, что опубликованные фотографии были сделаны в перерывах между схватками. Она также поблагодарила Сергея и заявила, что теперь официально является многодетной матерью: «Я так сильно благодарна тебе за меня!
За то, что у меня есть жизнь, в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу, с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь. За то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете! И это настоящее счастье!»
, – написала спортсменка.
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