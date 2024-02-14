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Джош Бролин посвятил стих Тимоти Шаламе

14 февраля
2024 год

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14 февраля 2024

В преддверии выхода второй части «Дюны» вышла книга фотографий и стихов «Дюна: Экспозиции». Фотографии оператора Грега Фрейзера дополнены текстами актёра Джоша Бролина, посвящёнными съёмочному процессу и коллегам. По словам самого Бролина, по жанру и тональности текст очень разнообразен: «Иногда это что-то насмешливое, иногда описательное, где-то это диалог, а где-то стихотворение».

Джош Бролин посвятил стих Тимоти Шаламе

Коллеге Тимоти Шаламе Бролин посвятил свободный стих.

Джош Бролин посвятил стих Тимоти Шаламе

Юность выгравирована на твоём лице
Твои скулы подпрыгивают
к налитым юностью глазам, что соскальзывают
по выдающемуся носу к губам, не лишённым поэзии.

И то, как ты удерживаешь мой взгляд,
заставляет меня устрашиться собственного возраста

потому что что-то подсказывает мне,
что ты собираешься мне что-то предложить и,
теперь,
я не уверен,
что это будет что-то,
чего я хочу

Видимо, это тот самый случай насмешливого тона...
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Джош Бролин посвятил стих Тимоти Шаламе фотографии
Джош Бролин посвятил стих Тимоти Шаламе фотографии
Джош Бролин посвятил стих Тимоти Шаламе фотографии
Джош Бролин посвятил стих Тимоти Шаламе фотографии
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