Джош Бролин посвятил стих Тимоти Шаламе

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Он должен более 9 млн рублей алиментов
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В преддверии выхода второй части «Дюны» вышла книга фотографий и стихов «Дюна: Экспозиции». Фотографии оператора Грега Фрейзера дополнены текстами актёра Джоша Бролина, посвящёнными съёмочному процессу и коллегам. По словам самого Бролина, по жанру и тональности текст очень разнообразен: «Иногда это что-то насмешливое, иногда описательное, где-то это диалог, а где-то стихотворение».
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