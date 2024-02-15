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Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова

15 февраля
2024 год

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15 февраля 2024

13 февраля состоялась большая премьера фильма «Лёд 3», который, как нам обещают, станет заключительной частью киноэпопеи про любовь и фигурное катание.
Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Александр Петров, Сергей Лавыгин, Анна Савранская и Степан Белозёров, а также продюсеры Фёдор Бондарчук и Антон Златопольский.

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Александр Петров с женой

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Фёдор Бондарчук

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Анна Савранская

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Сергей Лавыгин и Мария Луговая с сыном

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Антон и Дарья Златопольские

Среди гостей премьеры были Анна Бегунова, Виктория Исакова, Анфиса Черных, Марк Эйдельштейн, Леонид Ярмольник и многие другие.

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Алла Сигалова

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Анфиса Черных

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Леонид Ярмольник

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Владимир Маркони

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Марк Эйдельштейн

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Софья Карпунина и Клим Шипенко

Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова
фото: Сергей Шакуров

«Лёд 3» в прокате с 14 февраля 2024 года.

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   15.02.2024 - 18:19
Интересное кино, хочется чтобы концовка не подкачала, не испортило общее впечатление. И да, надо ставить точку. читать далее>>
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Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова фотографии
Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова фотографии
Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова фотографии
Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова фотографии
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