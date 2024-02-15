Фигурное катание: Александр Петров, Фёдор Бондарчук и Виктория Исакова

13 февраля состоялась большая премьера фильма «Лёд 3»
, который, как нам обещают, станет заключительной частью киноэпопеи про любовь и фигурное катание.
Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Александр Петров
, Сергей Лавыгин
, Анна Савранская
и Степан Белозёров
, а также продюсеры Фёдор Бондарчук
и Антон Златопольский
.
фото: Александр Петров с женой
фото: Фёдор Бондарчук
фото: Анна Савранская
фото: Сергей Лавыгин и Мария Луговая с сыном
фото: Антон и Дарья Златопольские
Среди гостей премьеры были Анна Бегунова
, Виктория Исакова
, Анфиса Черных
, Марк Эйдельштейн
, Леонид Ярмольник
и многие другие.
фото: Алла Сигалова
фото: Анфиса Черных
фото: Леонид Ярмольник
фото: Владимир Маркони
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина
фото: Софья Карпунина и Клим Шипенко
«Лёд 3» в прокате с 14 февраля 2024 года.
фото: Сергей Шакуров
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