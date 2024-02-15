«Как я могу решить за ребёнка его судьбу?»: Никита Волков о воспитании сына

По случаю выхода российской версии
сериала «Постучись в мою дверь»
исполнитель главной роли Никита Волков
посетил шоу «ОК! На связи»
, в студии которого рассказал о работе
с Рэйфом Файнсом
, своём коронном блюде (торт «Молочная девочка») и о воспитании пятилетнего сына Луки.
«Я скептически отношусь к родителям, которые определяют будущее детей: ты будешь баскетболистом, ты будешь адвокатом… Он сам тебя куда-то приведёт. Ты должен только подпитывать и поощрать. Как я могу решить за ребёнка его судьбу? Я могу лишь ограждать его от каких-то вещей. Сейчас вот он начал Лего увлекаться, и я страшно рад. Это мелкая моторика, он постоянно что-то строит. Стою я, чай пью, и он мне говорит: папа, смотри! Приносит корабль как из «Звёздных войн». А у нас нет этого набора. Он просто собрал это из того, что было. Голова, воображение работает»
.
Также актёр рассказал о смешной встрече с тренером Леонидом Слуцким
. «Мы с женой думали отдать сына на футбол. Даже пошли на пробные занятия. Но потом у меня случилась встреча в самолёте с Леонидом Слуцким. Сидим мы с ним рядом, а у меня есть уважение к нему, хочется с ним поговорить. И я чувствую, что он тоже не против пообщаться. И мы просто сидим. Я хочу начать разговор, и видно что он хочет. И тут он внезапно поворачивается ко мне и говорит: «Никита, «Трудные подростки» — топ, просто вау!» Я говорю: «Спасибо, Леонид, я тоже хотел поговорить с вами». И мы два часа до Самары летели и болтали. И я ему задал вопрос: «Слушайте, у меня сын, ему четыре года, думаю отдать его в футбол».А он говорит: «Нет, погоди, занимайся с ним просто ОФП. Мячик гоняй, бегайте, просто развивай его опорно-двигательный аппарат. А вот это “футбол, тренер” не надо, погоди, всё придёт». И после этого я отказался от этой идеи. Мне показалось, что это авторитетное мнение, и надо довериться»
.
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