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«Нормальный мужик, макароны с нами ел»: Никита Волков о работе с Рэйфом Файнсом

15 февраля
2024 год

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15 февраля 2024

Кинокарьера Никиты Волкова, который со дня на день завоюет сердца россиянок с помощью роли в сериале «Постучись в мою дверь», началась благодаря Вере Глаголевой. Режиссёр утвердила 18-летнего Никиту на одну из главных ролей в фильме «Две женщины», в котором так же исполнил ведущую роль Рэйф Файнс. В интервью на шоу «ОК! На связи» Никита рассказал, чем и как ему помог Рэйф.

«Нормальный мужик, макароны с нами ел»: Никита Волков о работе с Рэйфом Файнсом
фото: Рэйф Файнс в фильме "Две женщины"

«Нам сказали: внимание, когда приезжает мистер Файнс на площадку, обращаемся к нему “мистер Файнс”. Если он сидит у плейбека и смотрит дубль, держим расстояние 3-5 метров. Мы под Смоленском снимали, там все русские. Какие 5 метров? Там все сидели с ним рядом с чаем над ухом, говорили ему: «Рэйф, ты молодец». Вафлями его угощали… Его райдер пошёл просто по одному месту. Он сидел с нами то ли в церквушке, то ли ещё где-то, макароны нормально ел. Нормальный парень. Крутой мужик. И я ему безмерно благодарен за одну ситуацию.

«Нормальный мужик, макароны с нами ел»: Никита Волков о работе с Рэйфом Файнсом
фото: Никита Волков в фильме "Две женщины"

Мы снимали сцену на четверых: я, Файнс и две женщины. Сцена драматическая: все что-то говорят, а потом остаёмся мы с Файнсом. И он мне что-то говорит, а я должен остаться в оценке. И не получается у меня. Стресса больше я за всю жизнь на площадке не испытывал. Раз дубль, два, три..А это полный метр, на плёнку ещё снимали. И не получается у меня. Стыд. Шестой дубль уже, и всё в трубу. И Глаголева говорит: «ладно, Рэйф, иди». А он не ушёл. Он просто стоял за камерой. Даже не в кадре. И мы сняли дублей шесть ещё. Для меня это было…Я от этого чуть не разрыдался. Я объясню, просто, как бывает: артиста отпускают, а ты доигрываешь свой кусок. А Файнс остался, и я понял, что он тоже заинтересован в том, чтобы у меня это получилось, поскольку это наше общее дело. И меня это тронуло до глубины души. И это пример для меня. Я тоже не ухожу. Если я вижу, что партнёр не справляется с чем-то, я никогда не оставляю человека одного».
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№ 1
Yanina Sokolova   15.02.2024 - 18:26
Правильно сказал Никита,. нормальный мужик. Так и есть, пример на лицо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Нормальный мужик, макароны с нами ел»: Никита Волков о работе с Рэйфом Файнсом фотографии
«Нормальный мужик, макароны с нами ел»: Никита Волков о работе с Рэйфом Файнсом фотографии
«Нормальный мужик, макароны с нами ел»: Никита Волков о работе с Рэйфом Файнсом фотографии
«Нормальный мужик, макароны с нами ел»: Никита Волков о работе с Рэйфом Файнсом фотографии
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