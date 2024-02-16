Дмитрий Дибров рассказал об участии в свингерских вечеринках

ТНТ запускает “самое скандальное шоу на российском ТВ” под названием «Это нормально?» с Ольгой Бузовой
и Дмитрием Дибровым
в качестве ведущих. Создатели шоу обещают погрузить нас в мир шокирующих сенсаций
вдохнуть запах несвежего белья
и насладиться низменными проявлениями человеческой натуры. На съёмках очередного выпуска, обсуждая тему свободных отношений, Дмитрий Дибров вспомнил о своём бурном свингерском прошлом. Дело было, конечно же, в 90-е, когда можно было всё и всем. Тогда-то Дибров и увлёкся посещениями свингер-клубов.
«Когда ты только вступаешь в движение, тебе говорят: “Упаси господь при выходе из клуба звонить той женщине, с которой ты познакомился. Это скотство. Более того, знаете ли вы, что свингеры в основном сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, но только в простынях. Иногда мы, конечно, удаляемся все вместе. Но знаете, чего нет в открытых отношениях? Того, что является главным проклятием сегодняшнего общества - вранья!»
, - рассказал телеведущий.
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