Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Спартак»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Дибров рассказал об участии в свингерских вечеринках

16 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2024

ТНТ запускает “самое скандальное шоу на российском ТВ” под названием «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым в качестве ведущих. Создатели шоу обещают погрузить нас в мир шокирующих сенсаций вдохнуть запах несвежего белья и насладиться низменными проявлениями человеческой натуры. На съёмках очередного выпуска, обсуждая тему свободных отношений, Дмитрий Дибров вспомнил о своём бурном свингерском прошлом. Дело было, конечно же, в 90-е, когда можно было всё и всем. Тогда-то Дибров и увлёкся посещениями свингер-клубов.

Дмитрий Дибров рассказал об участии в свингерских вечеринках

«Когда ты только вступаешь в движение, тебе говорят: “Упаси господь при выходе из клуба звонить той женщине, с которой ты познакомился. Это скотство. Более того, знаете ли вы, что свингеры в основном сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, но только в простынях. Иногда мы, конечно, удаляемся все вместе. Но знаете, чего нет в открытых отношениях? Того, что является главным проклятием сегодняшнего общества - вранья!», - рассказал телеведущий.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Ольга БузоваДмитрий Дибров

фотографии >>
Дмитрий Дибров рассказал об участии в свингерских вечеринках фотографии
Дмитрий Дибров рассказал об участии в свингерских вечеринках фотографии
Дмитрий Дибров рассказал об участии в свингерских вечеринках фотографии
Дмитрий Дибров рассказал об участии в свингерских вечеринках фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Спартак»

Скорбим

Иосиф Камышев
15 февраля ушёл из жизни актёр Иосиф Камышев.
Евгения Зубина
15 февраля ушла из жизни актриса Евгения Зубина.
Хатуна Котрикадзе
15 февраля ушла из жизни актриса Хатуна Котрикадзе.
Тамара Колесникова
14 февраля ушла из жизни актриса Тамара Колесникова.
Виктория Островская
13 февраля ушла из жизни актриса Виктория Островская.
Рашит Сафиуллин
12 февраля ушёл из жизни художник Рашит Сафиуллин.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Александр Касаткин (II)
Юрий Кузьменков
Виктория Литвиненко
Александра Никифорова
Владислав Погиба
Никита Подгорный
Тамара Тана
Любовь Толкалина
Айс-Ти
Махершала Али
Хью Бомонт
Анджело Инфанти
Джеффри Линн
Элизабет Олсен
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Джестер
фильм ужасов
США, 2023
Алиса в стране кошмаров
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Супер Крылья. Фильм
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Китай, Южная Корея, 2023
Лёд-3
мелодрама
Россия, 2024
Тайное влечение
драма
Россия, 2023
Выжившие. Бетонная утопия
драма, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Между нами лето
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2024
Рецепт любви
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?