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Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду

17 февраля
2024 год

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17 февраля 2024

На прошлой неделе началось великое премьерное шествие «Дюны 2»: Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью и другие актёры всю неделю выгуливали свои сумасшедшие наряды на премьерах и фото-коллах в Мехико, Париже и Лондоне, соревнуясь в оригинальности. Победила Зендая, появившаяся на лондонской премьере в винтажном кутюрном наряде из осенней коллекции Thierry Mugler 1995 года.

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Зендая на фотоколле в Мехико

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Тимоти Шаламе на фотоколле в Мехико

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Флоренс Пью на фотоколле в Мехико

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Дени Вильнёв, Флоренс Пью, Зендая, Тимоти Шаламе, Джош Бролин и Остин Батлер на премьере в Мехико

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Тимоти Шаламе и Зендая на фотоколле в Париже

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Ребекка Фергюсон на премьере в Париже

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Леа Сейду на премьере в Париже

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Зендая на премьере в Париже

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Флоренс Пью на фотоколле в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Тимоти Шаламе на фотоколле в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Тимоти Шаламе на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Остин Батлер на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Аня Тейлор-Джой на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Леа Сейду на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду
фото: Зендая на премьере в Лондоне
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   17.02.2024 - 18:39
Боже сколько у них восхитительных нарядов. Зендая прям удивляет с каждым разом всё больше и больше. Скорее бы уже самому посмотреть этот фильм читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Остин БатлерДжош БролинДени ВильнёвЗендаяФлоренс ПьюЛеа СейдуАня Тейлор-ДжойРебекка ФергюсонТимоти Шаламе
фильмы
Дюна 2

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду фотографии
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