Блеск и нищета красных дорожек: Зендая, Тимоти Шаламе и Леа Сейду

На прошлой неделе началось великое премьерное шествие «Дюны 2»: Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью и другие актёры всю неделю выгуливали свои сумасшедшие наряды на премьерах и фото-коллах в Мехико, Париже и Лондоне, соревнуясь в оригинальности. Победила Зендая, появившаяся на лондонской премьере в винтажном кутюрном наряде из осенней коллекции Thierry Mugler 1995 года.
фото: Зендая на фотоколле в Мехико
фото: Тимоти Шаламе на фотоколле в Мехико
фото: Флоренс Пью на фотоколле в Мехико
фото: Дени Вильнёв, Флоренс Пью, Зендая, Тимоти Шаламе, Джош Бролин и Остин Батлер на премьере в Мехико
фото: Тимоти Шаламе и Зендая на фотоколле в Париже
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