«Я держал нож над мамой»: Анар о подработке в цирке

В новом сериале «Котострофа» Анар
снова играет красавчика на шикарной иномарке. Ирония в том, что сам актёр не водит машину.
«Я не вожу настолько, что когда я учился и снимался в рекламе автомобиля, я разбил машину. Так что когда вы видите меня в кино классно и пафосно подъезжающим на каком-нибудь красном Порше, знайте, я максимум проехал метра полтора. Всё это иллюзия. Я езжу только на роликах и электросамокате»
, — рассказал Анар в эфире радио «Европа Плюс»
.
Также актёр развеял несколько слухов о себе. Например, слух о том, что он кидал в маму ножи. «Я держал, будучи ребёнком, нож над мамой, он не втыкался в неё, но попадал в неё. Там были свои фишечки. Она бывшая артистка цирка. У неё был номер танца на горячих стёклах, я ей ассистировал»
.
Сам актёр никогда не думал стать артистом цирка: «Сложнее профессии я не знаю. Сложнее жизни я не знаю. У человека должна быть страсть к этому. Это не работа, это способ жизни. Я поэтому выбрал кино, а не театр. Потому что играть — не мой способ жизни. А циркачи — люди безумные в самом прекрасном смысле этого слова»
.
Актёр очень любит животных (больше, чем людей) и четыре года веганил. Но суровая российская зима одержала победу над принципами: «Я не ел мясо 4 года. Сейчас уже ем, потому что зимой без белка сложно — я начинаю засыпать, мне не хватает энергии. Но четыре года не ел. Я к этому вернусь, когда перееду жить в какую-нибудь тёплую страну, где мне не нужно будет себя согревать с помощью еды»
.
Также Анар в очередной раз признался, что ему совсем не льстят сравнения с другими актёрами: Тимоти Шаламе
, Джонни Деппом
и Олегом Меньшиковым
. «Меня взяли в театральный институт именно из-за схожести с Меньшиковым. Я всегда говорю людям: если вы хотите меня обидеть, сравните меня с кем-нибудь. Любой человек, особенно артист, должен дорожить своей уникальностью. Каждый день я слышу что меня с кем-то сравнивают. Мне это никогда не льстило»
.
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