Люся Чеботина и AKMAL’ озвучили персонажей анимационного сериала «Невский»

Люся Чеботина и певец AKMAL’ озвучили персонажей анимационного сериала «Невский», премьера которого состоится 25 февраля на Кинопоиске. Действие сериала разворачивается во вселенной «Тридевять Земель», в городе Санкт-Петербург. Его защищает отважная команда супергероев – Лёшка, Илья, Василиса и Кот-Учёный во главе с Невским.
фото: Люся Чеботина
«Мне посчастливилось впервые подарить голос мультяшному персонажу и очень приятно, что это именно Василиса. Она очень красивая, она очень нежная, утонченная, но при этом у неё такой сильный характер! Я думаю, что в этом мы с ней похожи. Что, вроде бы, мы такие красивые и нежные… Так кажется с первого взгляда. А на самом деле мы решительные и готовы пойти в бой, спасать своих друзей и отстоять свои личные границы и тех, кого мы очень сильно любим», – рассказала Люся.
«Кот Учёный считает, что он самый умный, а я тоже считаю, что я самый умный. Я не тренировался. Как будто бы мне было дано, на самом деле, это делать, как будто бы я рос всю свою жизнь, для того чтобы озвучить этого кота», – поделился AKMAL’.
Смотрите сериал «Невский» с 25 февраля на Кинопоиске.
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