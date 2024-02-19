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Никита Кукушкин признан иноагентом

19 февраля
2024 год

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19 февраля 2024
Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов актёра театра и кино Никиту Кукушкина. Об этом говорится на сайте ведомства.

Никита Кукушкин признан иноагентом
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Никита Кукушкин

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Никита Кукушкин признан иноагентом фотографии
Никита Кукушкин признан иноагентом фотографии
Никита Кукушкин признан иноагентом фотографии
Никита Кукушкин признан иноагентом фотографии
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