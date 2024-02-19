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Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко

19 февраля
2024 год

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19 февраля 2024
18 февраля в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта Каро.Арт состоялась премьера фильма «Свет». Психологическая драма, победившая на фестивале в Выборге, рассказывает историю Татьяны (Елена Яковлева), у которой есть всё: семья, работа, друзья. Однако случайная встреча возвращает её в прошлое, которое она так долго пыталась забыть. Среди гостей премьеры были Наталья Земцова, Лиза Шакира, Михаил Гурай, Стася Милославская, Ксения Суркова, Василий Бриченко и другие.

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Наталья Земцова

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Лиза Шакира

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Ксения Суркова

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Михаил Гурай

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Стася Милославская

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Софья Лебедева

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Владимир Левкин с семьей

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Антон Коломеец с родителями

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Василий Бриченко

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Владимир Хотиненко

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Группа «Фабрика»

Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко
фото: Дарья Коныжева и Милана Владыкина

Фильм «Свет» выходит в прокат 22 февраля.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   19.02.2024 - 13:21
Теперь группу Фабрика надо подписывать. Прошли времена узнаваемости)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко фотографии
Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко фотографии
Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко фотографии
Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко фотографии
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