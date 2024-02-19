Назад в прошлое: Наталья Земцова, Лиза Шакира и Василий Бриченко

18 февраля в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта Каро.Арт состоялась премьера фильма «Свет»
. Психологическая драма, победившая на фестивале в Выборге, рассказывает историю Татьяны (Елена Яковлева
), у которой есть всё: семья, работа, друзья. Однако случайная встреча возвращает её в прошлое, которое она так долго пыталась забыть. Среди гостей премьеры были Наталья Земцова
, Лиза Шакира
, Михаил Гурай
, Стася Милославская
, Ксения Суркова
, Василий Бриченко
и другие.
фото: Наталья Земцова
фото: Лиза Шакира
фото: Ксения Суркова
фото: Михаил Гурай
фото: Стася Милославская
фото: Софья Лебедева
фото: Владимир Левкин с семьей
фото: Антон Коломеец с родителями
фото: Василий Бриченко
фото: Владимир Хотиненко
фото: Группа «Фабрика»
Фильм «Свет» выходит в прокат 22 февраля. фото: Дарья Коныжева и Милана Владыкина
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