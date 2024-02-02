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Статус "свободен": Гарик Харламов признался, что расстался с Катериной Ковальчук

2 февраля
2024 год
февраль 2024
 
 
 
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2 февраля 2024

После расставания с Кристиной Асмус Гарик Харламов довольно-таки быстро нашёл утешение в объятиях Катерины Ковальчук. Слухи об их романе бродили некоторое время в прессе и соцсетях, но быстро затихли, поскольку ни Харламов, ни Ковальчук не спешили развивать эту тему, лишь однажды появившись вместе на публике.

Статус свободен: Гарик Харламов признался, что расстался с Катериной Ковальчук

И вот на днях стало известно, что сердце Гарика всё-таки свободно. В эфире шоу «Натальная карта» ведущая заявила Харламову, что составила его натальную карту и знает, как должен выглядеть его идеал. Описав идеал как «милую такую женщину», которая хлопает глазками и крепко держит Гарика за детородный орган, ведущая на всякий случай извинилась перед возлюбленной комика. На что Гарик ответил, что извиняться не перед кем, поскольку возлюбленной у него сейчас нет. О причинах расставания с Катериной Харламов распространяться не стал.

Тем временем, бывшая супруга Гарика Харламова Кристина Асмус вроде как счастлива в отношениях с коллегой по театру Романом Евдокимовым.
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Кристина АсмусРоман ЕвдокимовКатерина КовальчукГарик Харламов

фотографии >>
Статус "свободен": Гарик Харламов признался, что расстался с Катериной Ковальчук фотографии
Статус "свободен": Гарик Харламов признался, что расстался с Катериной Ковальчук фотографии
Статус "свободен": Гарик Харламов признался, что расстался с Катериной Ковальчук фотографии
Статус "свободен": Гарик Харламов признался, что расстался с Катериной Ковальчук фотографии
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