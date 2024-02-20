Кевина Макнелли обвинили в домашнем насилии

Кевина Макнелли
, известного по роли в фильме «Пираты Карибского моря»
, 16 февраля арестовали по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает
The Sun.
Кто именно подал жалобу на Макнелли, не раскрывается. В полиции заявили, что он причинил травму некой женщине, которая является его «нынешней или бывшей супругой, сожительницей или матерью его ребёнка». Актёра задержали и поместили под стражу, но позже выпустили под залог в размере 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 5 миллионов рублей). Макнелли предстанет перед судом в марте.
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