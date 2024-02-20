Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кевина Макнелли обвинили в домашнем насилии

20 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
20 февраля 2024
Кевина Макнелли, известного по роли в фильме «Пираты Карибского моря», 16 февраля арестовали по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает The Sun.

Кевина Макнелли обвинили в домашнем насилии

Кто именно подал жалобу на Макнелли, не раскрывается. В полиции заявили, что он причинил травму некой женщине, которая является его «нынешней или бывшей супругой, сожительницей или матерью его ребёнка». Актёра задержали и поместили под стражу, но позже выпустили под залог в размере 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 5 миллионов рублей). Макнелли предстанет перед судом в марте.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
насилиесуд
персоны
Кевин МакНолли
фильмы
Пираты Карибского моря

фотографии >>
Кевина Макнелли обвинили в домашнем насилии фотографии
Кевина Макнелли обвинили в домашнем насилии фотографии
Кевина Макнелли обвинили в домашнем насилии фотографии
Кевина Макнелли обвинили в домашнем насилии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Макеранец
20 февраля ушёл из жизни оператор Владимир Макеранец.
Константин Воробьёв
18 февраля ушёл из жизни сценарист Константин Воробьёв.
Виктор Раду
14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Раду.

День рождения >>

Баба Аннанов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Дмитрий Хрусталёв
Эдвард Алберт (младший)
Сидни Пуатье
Питер Стросс
Френч Стюарт
Лили Тейлор
Майлз Теллер
Энтони Хед
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Выживут только любовники
драма, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, Греция, 2013
Свет
драма
Россия, 2023
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Нечисть
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Природа любви
драма, комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2023
Сезон охоты. Суперкоманда
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Командир
биография, драма, исторический фильм, мелодрама
Россия, 2024
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен