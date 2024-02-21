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21 февраля 2024
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People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
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21 февраля 2024
18 февраля в Санта-Монике прошла 49-я церемония вручения премии People's Choice Awards, чествующая знаменитостей из мира шоу-бизнеса. Среди гостей были
Сидни Суини
,
Хайди Клум
,
Билли Айлиш
,
Адам Сэндлер
с женой,
Ленни Кравиц
,
Том Хиддлстон
,
Холли Бейли
и другие.
фото: Сидни Суини
фото: Хайди Клум
фото: Билли Айлиш
фото: Адам Сэндлер с женой
фото: Ленни Кравиц
фото: Том Хиддлстон
фото: Холли Бейли
фото: Кайли Миноуг
фото: Рэйчел Зеглер
фото: Люси Хэйл
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