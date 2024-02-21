Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон

21 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
21 февраля 2024
18 февраля в Санта-Монике прошла 49-я церемония вручения премии People's Choice Awards, чествующая знаменитостей из мира шоу-бизнеса. Среди гостей были Сидни Суини, Хайди Клум, Билли Айлиш, Адам Сэндлер с женой, Ленни Кравиц, Том Хиддлстон, Холли Бейли и другие.

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Сидни Суини

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Хайди Клум

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Билли Айлиш

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Адам Сэндлер с женой

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Ленни Кравиц

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Том Хиддлстон

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Холли Бейли

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Кайли Миноуг

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Рэйчел Зеглер

People's Choice Awards: Сидни Суини, Ленни Кравиц и Том Хиддлстон
фото: Люси Хэйл
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Билли АйлишХолли БэйлиРэйчел ЗеглерХайди КлумЛенни КравицКайли МиноугСидни СуиниАдам СэндлерТом ХиддлстонЛюси Хэйл

анонс

Скорбим

Владимир Макеранец
20 февраля ушёл из жизни оператор Владимир Макеранец.
Константин Воробьёв
18 февраля ушёл из жизни сценарист Константин Воробьёв.
Виктор Раду
14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Раду.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Оксана Скоропад
Анвар Халилулаев
Корбин Блю
Эшли Грин
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Скаут Тейлор-Комптон
Дженнифер Лав Хьюитт
Аунджаню Эллис
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Выживут только любовники
драма, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, Греция, 2013
Свет
драма
Россия, 2023
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Нечисть
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Природа любви
драма, комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2023
Сезон охоты. Суперкоманда
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Командир
биография, драма, исторический фильм, мелодрама
Россия, 2024
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен