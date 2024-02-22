«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями

В интервью
Русской службе RFI Рената Литвинова
рассказала о своём моноспектакле «Кактус», преподавателях во ВГИКе и о работе с гениями и бездарностями. Сама Литвинова никогда не видела себя в качестве актрисы, о чём неоднократно говорила в различных интервью. Первым, кто предложил Ренате сниматься, был Марлен Хуциев
, преподававший во ВГИКе, когда она там училась на сценариста. Но тогда она отказалась. А на предложение Киры Муратовой
уже не могла ответить отказом. И именно в качестве актрисы Литвинова поняла, что работа с бездарностями слишком разрушительна для неё.
«С гениями просто работать. Непросто работать с бездарностями. Это мучительно каждый раз. Люди, которые имеют какие-то средние способности, они, как правило, очень неконкретные, очень мутные, не знают, чего они хотят. Не видят конечного результата. Они не разбираются в диалогах, они могут вырезать всё самое блестящее, неожиданное, парадоксальное. Чем среднее талант у человека, тем менее он чувствителен к чему-то особенному. Он всегда вырезает всё неожиданное. Он это просто не чувствует.
У меня был опыт работы с такими людьми несколько раз, и я поняла, что для меня это болезненный опыт. Я всегда им говорила: «Но ты же не знаешь, чего ты хочешь, ты снимаешь по 57 дублей, справа, снизу, сверху. А что ты хочешь?»
Человек снимает много материала, мучает артиста, а потом в результате вырезает всё самое интересное. Это какие-то вредители, которые крадут твоё время, силы и энергию, вырезают всё самое интересное, и используют тебя непонятно ради чего. И поэтому я для себя решила, что я буду сниматься как актриса только у людей, у которых я чему-то могу научиться. Но ни в коем случае не тратить своё время попусту. Нужно ценить своё время и понимать, кому ты отдаёшь свою энергию и силы, на что ты тратишь свою жизнь. Лучше ничего не делать, чем работать с бездарностями»
.
В этом же интервью Рената призналась, что ей ужасно не понравилось, как была адаптирована под сценарий её новелла «Страна глухих»
. «Это был тот самый момент, когда мне не понравился сценарий, мне казалось, что автор сценария изувечил мой текст, до такой степени топорно упростил, обрезал, что я даже не могла взять его и поправить, настолько меня это отторгало»
.
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