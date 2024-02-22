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«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями

22 февраля
2024 год

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22 февраля 2024

В интервью Русской службе RFI Рената Литвинова рассказала о своём моноспектакле «Кактус», преподавателях во ВГИКе и о работе с гениями и бездарностями. Сама Литвинова никогда не видела себя в качестве актрисы, о чём неоднократно говорила в различных интервью. Первым, кто предложил Ренате сниматься, был Марлен Хуциев, преподававший во ВГИКе, когда она там училась на сценариста. Но тогда она отказалась. А на предложение Киры Муратовой уже не могла ответить отказом. И именно в качестве актрисы Литвинова поняла, что работа с бездарностями слишком разрушительна для неё.

«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями


«С гениями просто работать. Непросто работать с бездарностями. Это мучительно каждый раз. Люди, которые имеют какие-то средние способности, они, как правило, очень неконкретные, очень мутные, не знают, чего они хотят. Не видят конечного результата. Они не разбираются в диалогах, они могут вырезать всё самое блестящее, неожиданное, парадоксальное. Чем среднее талант у человека, тем менее он чувствителен к чему-то особенному. Он всегда вырезает всё неожиданное. Он это просто не чувствует.

«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями

У меня был опыт работы с такими людьми несколько раз, и я поняла, что для меня это болезненный опыт. Я всегда им говорила: «Но ты же не знаешь, чего ты хочешь, ты снимаешь по 57 дублей, справа, снизу, сверху. А что ты хочешь?»
Человек снимает много материала, мучает артиста, а потом в результате вырезает всё самое интересное. Это какие-то вредители, которые крадут твоё время, силы и энергию, вырезают всё самое интересное, и используют тебя непонятно ради чего. И поэтому я для себя решила, что я буду сниматься как актриса только у людей, у которых я чему-то могу научиться. Но ни в коем случае не тратить своё время попусту. Нужно ценить своё время и понимать, кому ты отдаёшь свою энергию и силы, на что ты тратишь свою жизнь. Лучше ничего не делать, чем работать с бездарностями».

«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями

В этом же интервью Рената призналась, что ей ужасно не понравилось, как была адаптирована под сценарий её новелла «Страна глухих». «Это был тот самый момент, когда мне не понравился сценарий, мне казалось, что автор сценария изувечил мой текст, до такой степени топорно упростил, обрезал, что я даже не могла взять его и поправить, настолько меня это отторгало».
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«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями фотографии
«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями фотографии
«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями фотографии
«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями фотографии
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