«Хочешь омолодиться, начинай жизнь заново»: Рената Литвинова об эмиграции

Рената Литвинова
уже два года живёт в Париже и довольно успешно продолжает там свою творческую деятельность. Рената уже поставила в местном театре моноспектакль «Кактус», и теперь планирует новый проект. В интервью
Русской службе RFI Литвинова призналась, что спокойно переживает эмиграцию.
«Всё равно ты работаешь внутри себя. Сидишь себе в квартире и работаешь. Конечно, ты выбираешься в мир иной, и там могут говорить на другом языке. Но точно так же я выбиралась в мир иной там, где говорили на моём языке. Это такое же преодоление общества. Житейские столкновения на всех языках одинаковые. Почему-то я не вижу в этом острой драмы.
А потом это такой прекрасный опыт, когда ты можешь изучать язык. Прекрасное путешествие и продление всех твоих жизней. Начинать новую жизнь, это как открывать новую молодость. Почему люди этого так боятся? Этого не нужно бояться, надо бросаться в это, тебя ждут все те же самые испытания. Короче говоря, хочешь омолодиться, начинай жизнь заново. Как бы это не было трудно»
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