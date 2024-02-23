Антоха МС напишет саундтрек к сериалу «Преступление и наказание»

Любимый музыкант детей и хронических оптимистов Антоха МС рассказал о работе над саундтреком к семисерийной экранизации романа Достоевского «Преступление и наказание».
«Идею для трека предложил режиссёр Владимир Мирзоев. Книгу Достоевского я читал. Сценарий прочитал тоже. Погружение случилось! Над записью все ещё работаем, но уже скоро трек будет готов», –– рассказал музыкант в эфире подкаста «Дежурный по Кинопоиску».
фото: Антоха МС
Парадоксальность этого выбора (солнечный Антоха со своей музыкой как-то совсем не вяжется с мрачной историей Родиона Раскольникова) сам музыкант объясняет так: «Возможно, от меня ждали какой-то контрастной составляющей, чтобы я преподнёс некую разбавку всей этой мрачной истории, чтобы у людей хоть какая-то надежда на светлое будущее была».
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