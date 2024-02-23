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Хиллари Суэнк рассказала, как ночевала с мамой на улице

23 февраля
2024 год

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23 февраля 2024
Оскароносная Хиллари Суэнк в интервью изданию The Wall Street Journal рассказала о своём босяковом детстве. Когда Хиллари была в старших классах школы, её родители развелись, и будущая актриса жила с матерью в машине на улицах Лос-Анджелеса и штата Вашингтон.

Хиллари Суэнк рассказала, как ночевала с мамой на улице
фото: Хиллари в детстве

«Сначала мы жили в нашей машине, останавливаясь на тихих улицах жилых кварталов. Если мы не спали в машине, мы останавливались в доме друзей, спали на надувных матрасах. Где-то через месяц скитаний мама нашла должность секретарши, и мы сняли комнату у какой-то матери-одиночки в Бёрбенке.

В Беллингхэме (штат Вашингтон) мы жили в трейлер-парке, но мне не казалось это чем-то ужасным. Меня кормили, у меня была крыша над головой. Только когда родители моих друзей перестали звать меня на ужины и всякие игрища, я поняла, что жизнь в трейлер-парке делает меня изгоем.

Хиллари Суэнк рассказала, как ночевала с мамой на улице

Сегодня я, мой муж Филип и наши близнецы живём между Колорадо и Беллингхэмом. Мы построили свой современный деревенский дом, окна нашей гостиной выходят на гору Уилсон. У нас есть лошади, собаки и попугай. Хотим обзавестись козами, курами и, может быть, свиньей. И хотя я была счастлива оставить Лос-Анджелес, иногда, когда я приезжаю туда на деловые встречи, я проезжаю улицы и парковки, на которых мы с мамой спали. И несмотря на все трудности, я чувствую ностальгию по временам, когда у нас совсем ничего не было».
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№ 1
babydylnova   23.02.2024 - 22:07
На самом деле это не так страшно- жить в машине. Сама несколько дней жила там, пока была в другой стране. Но она умничка. Хорошо, что позитивно относится к этому опыту. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Хиллари Суэнк рассказала, как ночевала с мамой на улице фотографии
Хиллари Суэнк рассказала, как ночевала с мамой на улице фотографии
Хиллари Суэнк рассказала, как ночевала с мамой на улице фотографии
Хиллари Суэнк рассказала, как ночевала с мамой на улице фотографии
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